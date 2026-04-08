Новини 08/04/2026 14:48

Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

Дмитро Сімагін

Редактор

Верховна Рада України сьогодні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. Оскільки закон ухвалено в першому читанні, до нього протягом наступних тижнів можуть додати правки. Що зміниться для українців після змін до податкового законодавства, роз’яснює в своєму блозі на сайті SPEKA голова фінансового комітету парламента Данило Гетманцев.

За словами депутата, нова система збору податків з доходів громадян в інтернеті є більш гнучкою. Якщо сьогодні діє стандартна ставка 23% з першої гривні доходу, незалежно від обсягу, то після вступу в дію нового закону запроваджується пільга до 2000 євро. Доходи від продажу товарів у межах цієї суми не оподатковуються.

«Доходи понад 2000 євро будуть оподатковуватись за ставкою 5%, що суттєво менше, ніж чинні 23%», — пише Данило Гетманцев.

Важливо, що депутати 234 голосами «за» підтримали доопрацьований текст, з якого було виключено норму про оподаткування вживаних товарів та вимогу щодо необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи. Також скасована вимога щодо обов’язковості розкриття банківської таємниці по доходах продавців.

Передбачається, що зміни до системи оподаткування почнуть діяти від початку 2027 року.

Нагадаємо, що за даними Державної податкової служби, за підсумками 2025 року податки від ІТ-бізнесу зросли на 34%.

Найбільш обговорювані статті

Як почати розмовляти з legacy-інфраструктурою і спростити життя розробникамЯк почати розмовляти з legacy-інфраструктурою і спростити життя розробникам
Українці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зрослиУкраїнці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зросли
Парадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростаютьПарадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростають
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млнКрипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
Зустрічайте Gemma 4: нове покоління відкритих моделей Google для автономного вайб-кодуванняЗустрічайте Gemma 4: нове покоління відкритих моделей Google для автономного вайб-кодування
WordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDashWordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDash
Моделі штучного інтелекту брешуть людям не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідженняМоделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
Google ADK для Java: Новий інструментарій для розробки ШІ-агентівGoogle випускає Agent Development Kit (ADK) для Java: новий рівень створення ШІ-агентів
Європейців закликали масово переходити на дистанційну роботуЄвропейців закликали масово переходити на дистанційну роботу
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

Податкове резиденство за кордоном: скільки доведеться витрачати айтівцям (і де можна не платити)

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

Верховна Рада підвищила податки для IT-фахівців: яких наслідків чекати

Як айтівцю самостійно сплачувати єдиний податок. Розробник поділився власним досвідом

Всього 8,4 млрд грн. Стало відомо, хто став найбільшим платником податків у Дія City

Український ІТ-сектор сплатив більше $1 млрд податків

В Україні вже зареєстрували 7129 IT-ФОПів за перші чотири місяці 2025 року

10 тисяч підписів проти Гетманцева: чому айтівці домагаються усунення депутата

Як уникнути подвійного оподаткування українським айтівцям за кордоном

«Податок на Google» приніс Україні 3,5 млрд грн в першому кварталі цього року

Ох уж ваші ФОПи: білоруську програмістку виганяють з України через несплату роботодавцем податків

Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОПів

На скільки подорожчає ChatGPT? OpenAI погодилась сплачувати ПДВ в Україні

Softserve, Luxoft та Infopulse. З'явився рейтинг найбільших платників податків серед IT-компаній

В Раді планують автоматизувати подачу звітності для ФОПів-айтівців

ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами

«Цей крок є безальтернативним»: Уряд планує підвищити податки й отримати 300 млрд грн на армію

Рада звільнила генератори та Starlink від мита та ПДВ до травня

«Ви нам не підходите»: IT-компанія найняла хлопця і двічі попросила оплатити податки наперед

В Україні збільшать податки. Як це зачепить айтівців?

Айтівці з початку повномасштабки збільшили виплати податків в бюджет України на 45%

Реальні зарплати в ІТ перевищили «довоєнний» показник на 45,5% — Гетманцев

За два роки ІТ-сектор сплатив 68 млрд грн податків — Федоров

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
Новини - 4 тижні назад
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

 08.04.2026 11:51

Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

 08.04.2026 09:26

GitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

 07.04.2026 17:48

Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

 07.04.2026 16:43

800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України

 07.04.2026 15:35

Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»

 07.04.2026 14:44

У Google Play з'явився пошук по відгуках: як він працює

 07.04.2026 12:06

Claude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завдання

 07.04.2026 09:46

Спецпроєкти

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Заради штучного інтелекту засновник Twitter Джек Дорсі звільняє навіть менеджерів
3.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
4.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
5.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
6.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
7.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
8.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
9.
Витік коду Claude Code: що ми дізналися про секретні плани Anthropic
10.
Oracle скорочує 30 000 співробітників одним електронним листом о 6 ранку

