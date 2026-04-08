Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

Верховна Рада України сьогодні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. Оскільки закон ухвалено в першому читанні, до нього протягом наступних тижнів можуть додати правки. Що зміниться для українців після змін до податкового законодавства, роз’яснює в своєму блозі на сайті SPEKA голова фінансового комітету парламента Данило Гетманцев.

За словами депутата, нова система збору податків з доходів громадян в інтернеті є більш гнучкою. Якщо сьогодні діє стандартна ставка 23% з першої гривні доходу, незалежно від обсягу, то після вступу в дію нового закону запроваджується пільга до 2000 євро. Доходи від продажу товарів у межах цієї суми не оподатковуються.

«Доходи понад 2000 євро будуть оподатковуватись за ставкою 5%, що суттєво менше, ніж чинні 23%», — пише Данило Гетманцев.

Важливо, що депутати 234 голосами «за» підтримали доопрацьований текст, з якого було виключено норму про оподаткування вживаних товарів та вимогу щодо необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи. Також скасована вимога щодо обов’язковості розкриття банківської таємниці по доходах продавців.

Передбачається, що зміни до системи оподаткування почнуть діяти від початку 2027 року.

Нагадаємо, що за даними Державної податкової служби, за підсумками 2025 року податки від ІТ-бізнесу зросли на 34%.

