Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7

Компанія Anysphere випустила нову версію редактора коду Cursor. Реліз 1.7 отримав низку нових функцій, завдяки яким робота з інструментом стає більш зручною та ефективною. Серед найбільш важливих нововведень варто виділити:

Підказки тепер з’являються під час введення промпту і можуть бути прийняті натисканням клавіші Tab, що прискорює роботу та спрощує взаємодію з агентом. Крім того, з’явилася можливість прикріплювати файли до контексту.

У версії 1.7 впроваджено систему кастомних хуків (hooks), що дозволяє спостерігати, контролювати і розширювати життєвий цикл агентів за допомогою скриптів. Хуки дають можливість налаштовувати поведінку агентів у реальному часі, наприклад, блокувати команди, проводити аудит або приховувати секрети з контексту. Ця функція знаходиться на стадії бета-тестування, тому користувачів закликають надавати відгуки для покращення функціоналу.

Тепер команди можуть призначати глобальні правила для всіх проектів з панелі інструментів. Також додані правила команд для Bugbot, щоб поведінка була однаковою в усіх репозиторіях.

З’явилася можливість створювати deeplinks для промптів, що полегшує обмін інструкціями між учасниками команди та дозволяє стандартизувати робочі процеси.

Cursor 1.7 покращує безпеку та контроль над проектом. Команди виконуються в пісочниці, і якщо команда не дозволена, вона автоматично обробляється в безпечному середовищі з обмеженим доступом. Статус агентів тепер доступний прямо на панелі завдань, без необхідності відкривати програму, що робить моніторинг та керування зручнішим.

Ще однією новою функцією стало те, що агенти тепер можуть використовувати зображення в контексті. Це особливо корисно для роботи з UI-активами, схемами і діаграмами без необхідності вручну завантажувати файли. У підсумку це прискорює процеси розробки та покращує взаємодію з агентами.