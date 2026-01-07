Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Компанія Tiobe, відома своїм рейтингом популярності мов програмування, оголосила лідера в категорії «Мова програмування 2025 року». Нагорода визначена за найбільшим річним зростанням в індексі, пише InfoWorld.

Переможцем 2025 року стала мова C# від Microsoft, яка вдруге за три роки отримала цей престижний приз. Популярність C# зросла на 2,94% порівняно з 2024 роком. За підсумками грудня ця мова програмування займає частку 7,39% і п’яте місце в рейтингу місяця.

«C# успішно змінила дві парадигми: від мови лише для Windows до кросплатформної та від мови, що належить Microsoft, до мови з відкритим вихідним кодом. C# послідовно розвивалась у потрібний момент», — написав керівник Tiobe Пол Янсен.

Він додав, що очікував перемогу C# над Java за домінування на ринку бізнес-програмного забезпечення, але на даний момент результат змагання залишається невирішеним.

«Залишається відкритим питання, чи зможе Java — з її багатослівним, шаблонним стилем та власністю Oracle — продовжувати стримувати C#», — сказав Янсен. Java посіла третє місце в індексі цього місяця після Python та C з рейтингом 8,71%.

Що стосується інших мов, то C та C++ помінялися місцями, R та Perl піднялися, а Go та Ruby втратили свої позиції. TypeScript, за словами Пола Янсена, може потрапити до Топ-20 вже цього року.