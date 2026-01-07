logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/01/2026 12:44

Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Tiobe, відома своїм рейтингом популярності мов програмування, оголосила лідера в категорії «Мова програмування 2025 року». Нагорода визначена за найбільшим річним зростанням в індексі, пише InfoWorld.

Переможцем 2025 року стала мова C# від Microsoft, яка вдруге за три роки отримала цей престижний приз. Популярність C# зросла на 2,94% порівняно з 2024 роком. За підсумками грудня ця мова програмування займає частку 7,39% і п’яте місце в рейтингу місяця.

«C# успішно змінила дві парадигми: від мови лише для Windows до кросплатформної та від мови, що належить Microsoft, до мови з відкритим вихідним кодом. C# послідовно розвивалась у потрібний момент», — написав керівник Tiobe Пол Янсен.

Він додав, що очікував перемогу C# над Java за домінування на ринку бізнес-програмного забезпечення, але на даний момент результат змагання залишається невирішеним.

«Залишається відкритим питання, чи зможе Java — з її багатослівним, шаблонним стилем та власністю Oracle — продовжувати стримувати C#», — сказав Янсен. Java посіла третє місце в індексі цього місяця після Python та C з рейтингом 8,71%.

Що стосується інших мов, то C та C++ помінялися місцями, R та Perl піднялися, а Go та Ruby втратили свої позиції. TypeScript, за словами Пола Янсена, може потрапити до Топ-20 вже цього року.

Найбільш обговорювані статті

xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічникаxAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT PlusOpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупуФахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на JavaРозробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнаннямУ Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням
У Telegram з'явився стислий переказ довгих постівУ Telegram з’явився стислий переказ довгих постів
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 роціЕксперти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

В Україні з'явилися безплатні курси C++ з подальшим працевлаштуванням

Топ мов програмування з найвищими зарплатами у 2022 році

Рейтинг ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну. Як ми визначили переможців і хто ними став

 

DOU назвав найпопулярнішу мову програмування в 2023 році

Android, iOS, Java, C#, Python, QA: Andersen запускає безплатні стажування з працевлаштуванням

Книжні новинки-2023: що почитати розробнику

Лідери здають позиції: рейтинг найкращих хмарних сервісів України у 2022 році

Прорив Python та топ ШІ-тулзів: Stack Overflow опублікував рейтинг мов програмування

Індекс TIOBE визначив найпопулярнішу мову програмування 2022 року

Кого шукають рекрутери: Djinni склав топ IT-спеціальностей за відгуками

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Топ мов програмування липня: JS «вибув» із п'ятірки

Перехід Google на «безпечну для пам'яті» мову Rust зменшив кількість вразливостей в Android на 52%

У нас своя атмосфера: Djinni назвав найпопулярніші мови програмування в Україні

Названо мови програмування з найвищими медіанними зарплатами

У Microsoft втомилися від двох мов програмування: топменеджер компанії закликав усіх від них відмовитись

Улюбленець хакерів повернувся в топ-10 мов програмування Tiobe

Чому Python лідирує серед мов програмування? Експерт знайшов пояснення

Розробник «шкільної» мови програмування BASIC помер у віці 96 років

ІТ-компанії, що найбільше дбають про українців та Україну: Highload запрошує взяти участь у новому рейтингу

Forbes опублікував найкращих роботодавців воєнного часу. Половина топ-10 — це IT-компанії

Scala, Security i C++: Djinni назвав категорії з найбільшим попитом

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 тиждень назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

Новини

Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

 07.01.2026 12:44

Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів

 07.01.2026 11:35

Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android

 07.01.2026 09:36

Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах

 06.01.2026 17:14

В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств

 06.01.2026 15:41

Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень

 06.01.2026 12:07

Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

 06.01.2026 10:42

Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників

 06.01.2026 09:39

xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника

 05.01.2026 16:28

Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження

 05.01.2026 15:08

Спецпроєкти

Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
2.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
3.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
4.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
5.
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
6.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
7.
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
8.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
9.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
10.
У Telegram з’явився стислий переказ довгих постів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: