/>
logo

Приєднуйтесь до нас

13/04/2026 16:44

Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей

Дмитро Сімагін

Редактор

Замість того, щоб сприймати штучний інтелект як звичайний інструмент, корпорація Microsoft пропонує кардинально змінити підхід до його монетизації. Раджеш Джа, один із ключових топменеджерів компанії, озвучив ідею, яка може назавжди змінити правила ліцензування програмного забезпечення: на думку Microsoft, ШІ-агенти повинні мати власні платні «робочі місця» (seats), так само як і реальні люди. Про це пише Business Insider.

Основні тези нової стратегії

  • Цифрова ідентичність: Microsoft вважає, що автономні ШІ-агенти в майбутньому повинні мати власні логіни, поштові скриньки та окремі профілі в корпоративних системах.
  • Відповідь на загрозу доходам: Традиційна модель SaaS (програмне забезпечення як послуга) базується на кількості користувачів. Оскільки один працівник за допомогою ШІ тепер може виконувати роботу десяти людей, інвестори побоюються скорочення продажів ліцензій.
  • Математика виживання: Джа пропонує компенсувати зменшення кількості живих працівників збільшенням числа агентів. Наприклад, якщо замість 20 людей компанія залишить 10, але кожен з них керуватиме 5-ма ШІ-агентами, загальна кількість платних ліцензій зросте до 60.

Чому це викликає дискусії?

Ця пропозиція розділила ринок на два табори. Критики, зокрема експерти з AlixPartners, попереджають про ризики:

  1. «Подвійний рахунок»: Якщо клієнт уже платить за ПЗ, щоб автоматизувати роботу, вимога платити ще й за сам ШІ-інструмент як за «користувача» виглядає спірно.
  2. Конкуренція з Open Source: Жорстка політика ліцензування може підштовхнути бізнес до використання відкритих платформ, де агенти можуть працювати вільно без додаткових зборів.

Залишається ключове питання: чи є ШІ-агент лише розширенням можливостей людини, чи це вже автономний цифровий працівник? Відповідь на це питання визначить фінансовий ландшафт IT-індустрії на наступне десятиліття.

Хоча поки не зовсім зрозуміло, чи стане колись ця ідея топів Microsoft реальністю, це рішення вже стає сигналом для ринку: ера «безкоштовних помічників» закінчується, і бізнесу варто готуватися до бюджетування витрат на свою «цифрову робочу силу».

Нагадаємо, не так давно Google і Microsoft шукали інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей

Новини

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: