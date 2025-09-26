logo

Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік

Кабінет міністрів України на черговому засіданні ухвалив зміни до раніше прийнятої постанови № 1487 від 30.12.2022, в яких спрощено процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Зміни, запропоновані Міністерством оборони, стосуються оновлення функціоналу сервісу Резерв+, повідомляє сайт військового відомства.

Відтепер юнаки, яким виповнилося 17 років, зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідування ТЦК та без проходження ВЛК. У документі зазначено, що постановка на облік має здійснюватись з 1 січня до 31 липня.

Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Ця зміна має на меті зменшити черги та кількість відвідувань у ТЦК і СП.

Ще одне нововведення стосується процедури зняття з обліку тих громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. Вона також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Нагадаємо, що два тижні тому Міністерство оборони України розширило можливість сплати штрафів через мобільний додаток Резерв+. Тепер у ньому можна сплатити штрафи вже за 9 видів порушень правил військового обліку.

