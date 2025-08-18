Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Розробник Метт Візе підлаштував свій режим сну заради більш продуктивного використання інструменту кодування Claude Code. Про це він розповів у своєму блозі.

Річ у тім, що ліміт токенів з активною підпискою Claude Pro оновлюється кожні п’ять годин, а обмеження виникало в незручний для розробника час, коли він займався вайб-кодингом у своєму проекті B2B SaaS.

Щоб уникнути обмежень під час роботи Метт вирішив, що йому краще змінити режим сну. Це дозволить використовувати Claude по максимуму. Оскільки, залежно від використання, токени закінчуються приблизно через 1-3 години роботи, після цього розробник лягає спати на 2-3 години. Цього, за його словами, достатньо, щоби трохи поспати у фазі швидкого сну.

Як пояснив Метт Візе, цю техніку сну він запозичив у яхтсменів, які сплять короткими інтервалами, особливо коли знаходяться в одиночному плаванні.

Розробник стверджує, що його швидкість роботи зросла в 10 разів, і тепер він працює «як майстерний ніндзя». Він припускає, що колись Anthropic, якій належить Claude, підвищить вартість підписки або скоротить ліміти, адже зараз компанія ніби роздає обчислювальні ресурси безкоштовно. Тоді Метту доведеться адаптуватися та знову змінювати режим сну.

Нагадаємо, що на думку деяких фахівців, через популярність вайб-кодингу IT-галузь стоїть на порозі масштабної кризи і її першими жертвами стануть junior-фахівці. Нібито вайб-кодинг стимулює появу тисяч псевдорозробників, яким бракує базових навичок і які не вміють налагоджувати або підтримувати код.