logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/08/2025

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розробник Метт Візе підлаштував свій режим сну заради більш продуктивного використання інструменту кодування Claude Code. Про це він розповів у своєму блозі.

Річ у тім, що ліміт токенів з активною підпискою Claude Pro оновлюється кожні п’ять годин, а обмеження виникало в незручний для розробника час, коли він займався вайб-кодингом у своєму проекті B2B SaaS.

Щоб уникнути обмежень під час роботи Метт вирішив, що йому краще змінити режим сну. Це дозволить використовувати Claude по максимуму. Оскільки, залежно від використання, токени закінчуються приблизно через 1-3 години роботи, після цього розробник лягає спати на 2-3 години. Цього, за його словами, достатньо, щоби трохи поспати у фазі швидкого сну.

Як пояснив Метт Візе, цю техніку сну він запозичив у яхтсменів, які сплять короткими інтервалами, особливо коли знаходяться в одиночному плаванні.

Розробник стверджує, що його швидкість роботи зросла в 10 разів, і тепер він працює «як майстерний ніндзя». Він припускає, що колись Anthropic, якій належить Claude, підвищить вартість підписки або скоротить ліміти, адже зараз компанія ніби роздає обчислювальні ресурси безкоштовно. Тоді Метту доведеться адаптуватися та знову змінювати режим сну.

Нагадаємо, що на думку деяких фахівців, через популярність вайб-кодингу IT-галузь стоїть на порозі масштабної кризи і її першими жертвами стануть junior-фахівці. Нібито вайб-кодинг стимулює появу тисяч псевдорозробників, яким бракує базових навичок і які не вміють налагоджувати або підтримувати код.

 

Головна > Новини > Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Найбільш обговорювані статті

Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу.Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Українські продуктові IT-компанії збільшують персонал, аутсорсингові та сервісні — зменшуютьУкраїнські продуктові IT-компанії збільшують персонал, аутсорсингові та сервісні — зменшують
Через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив»Через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив»
Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп'ютера через Windows 365Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп’ютера через Windows 365
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний багЕксперти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App StoreІлон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
Microsoft бере на себе управління GitHubMicrosoft бере на себе управління GitHub
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Ці підказки допомагають мені в програмуванні щодня

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 2 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

 2 години назад

У ChatGPT може з'явитись реклама

 3 дні назад

GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення

 3 дні назад

Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так

 3 дні назад

Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

 3 дні назад

Керівник Мінцифри розповів про нові послуги в «Дії», які з'являться восени

 3 дні назад

В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов

 4 дні назад

«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування

 4 дні назад

В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»

 4 дні назад

В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python

 4 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
«Дія» виділить 227 млн гривень для «Суверенної фабрики штучного інтелекту»
2.
Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store
3.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
4.
Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%
5.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
6.
Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг
7.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
8.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
9.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
10.
Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп’ютера через Windows 365

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: