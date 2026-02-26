Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов’язкової реєстрації

Щонайменше 37 компаній та організацій, включно з такими відомими розробниками ПЗ, як Vivaldi, AdGuard, Tor Project, Free Software Foundation і F-Droid, закликали Google відмовитися від планів обов’язкової верифікації всіх видавців Android-додатків. Оновлені правила набудуть чинності з вересня 2026 року, пише The Register.

Підписанти опублікували відкритий лист до топ-менеджерів та засновників Google. У зверненні наголошується на незгоді з новою політикою компанії, яка зобов’яже розробників Android-додатків, зокрема тих, хто не хоче публікувати свої програми в Google Play, обов’язково реєструватися.

Як ми раніше писали, в серпні 2025 року Google анонсувала оновлення правил, згідно яких вже через півроку користувачі в Індонезії, Таїланді, Бразилії та Сінгапурі зможуть встановлювати на Android-пристрої тільки ті програми, які створили «підтверджені розробники». У 2027 році ця вимога пошириться на інші країни.

У відкритому листі звертається увага, що платформа Android і так включає безліч механізмів безпеки. Автори наголошують також на тому, що «примусова авторизація» суперечить «природі Android»:

«Насильницьке впровадження чужорідної моделі безпеки, яка суперечить історичній відкритій природі Android, загрожує інноваціям, конкуренції, конфіденційності та свободі користувачів. Ми закликаємо Google відкликати цю політику та співпрацювати зі спільнотою відкритого коду та безпеки над менш обмежувальними альтернативами».

Згідно з планами Google, розробники мобільних додатків повинні під час перевірки особи повинні одноразово сплатити $25 (для стандартних облікових записів).

