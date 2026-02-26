banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/02/2026 10:41

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов’язкової реєстрації

Дмитро Сімагін

Автор новин

Щонайменше 37 компаній та організацій, включно з такими відомими розробниками ПЗ, як Vivaldi, AdGuard, Tor Project, Free Software Foundation і F-Droid, закликали Google відмовитися від планів обов’язкової верифікації всіх видавців Android-додатків. Оновлені правила набудуть чинності з вересня 2026 року, пише The Register.

Підписанти опублікували відкритий лист до топ-менеджерів та засновників Google. У зверненні наголошується на незгоді з новою політикою компанії, яка зобов’яже розробників Android-додатків, зокрема тих, хто не хоче публікувати свої програми в Google Play, обов’язково реєструватися.

Як ми раніше писали, в серпні 2025 року Google анонсувала оновлення правил, згідно яких вже через півроку користувачі в Індонезії, Таїланді, Бразилії та Сінгапурі зможуть встановлювати на Android-пристрої тільки ті програми, які створили «підтверджені розробники». У 2027 році ця вимога пошириться на інші країни.

У відкритому листі звертається увага, що платформа Android і так включає безліч механізмів безпеки. Автори наголошують також на тому, що «примусова авторизація» суперечить «природі Android»:

«Насильницьке впровадження чужорідної моделі безпеки, яка суперечить історичній відкритій природі Android, загрожує інноваціям, конкуренції, конфіденційності та свободі користувачів. Ми закликаємо Google відкликати цю політику та співпрацювати зі спільнотою відкритого коду та безпеки над менш обмежувальними альтернативами».

Згідно з планами Google, розробники мобільних додатків повинні під час перевірки особи повинні одноразово сплатити $25 (для стандартних облікових записів).

Нагадаємо, головний розробник Claude Code Борис Черні дав прогноз, що програмісти припинять писати код до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

Найбільш обговорювані статті

Claude Code тепер вміє модернізувати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна
Момент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональнимМомент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональним
Google повертає лідерство: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивностіGoogle повертає лідерство серед LLM: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивності
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектомВ екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
За рік Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програмGoogle заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психозChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістівУкраїнець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google ДискНові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

Мобільні застосунки: їх види та особливості

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Як опублікувати свій застосунок у Google Play та App Store у 2023 році: покрокова інструкція

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 1 тиждень назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 3 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

 26.02.2026 11:37

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

 26.02.2026 10:41

«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

 26.02.2026 08:36

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

 25.02.2026 17:35

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

 25.02.2026 16:00

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

 25.02.2026 14:35

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

 25.02.2026 11:55

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

 25.02.2026 10:43

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

 25.02.2026 08:55

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

 24.02.2026 17:32

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
2.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
3.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
4.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
5.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
6.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
7.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
8.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
9.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
10.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: