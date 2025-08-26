logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 26/08/2025

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розробники програмного забезпечення витрачають на фактичне написання коду лише 16% свого робочого дня. Решта йде на допоміжні завдання та постійні перемикання між різними інструментами та сервісами, інформує Venture Beat.

За даними Harvard Business Review, середньостатистичний IT- працівник змінює програми або вкладки до 1200 разів на день. Щоб відновити концентрацію після одного відволікання від роботи потрібно близько 23 хвилин, тому майже третина завдань так і залишаються незавершеними.

Одним із рішень цієї проблеми може стати новий стандарт Model Context Protocol (MCP) від компанії Anthropic. MCP дозволяє інтегрувати ШІ-асистентів в IDE та підключати до неї одразу кілька зовнішніх джерел: від трекерів завдань і корпоративних чатів до документації.

Таким чином, усі етапи роботи над функцією чи багом можуть відбуватися прямо всередині IDE. Розробнику не потрібно перемикатися між тікетами, листуванням та довідниками: штучний інтелект скомпонує всю потрібну інформацію в одному вікні та допоможе з написанням коду.

Експерти порівнюють MCP із платформою Slack, яка в свій час знизила кількість контекстних перемикань в офісній роботі. Наприклад, у компанії Riot Games інтеграція програм у Slack дозволила інженерам скоротити час тестування на 27% і прискорити пошук помилок на 22%. Зараз аналогічні зміни можуть відбутися і у сфері розробки софту.

Водночас, нова технологія поки не зовсім готова для корпоративного застосування. У MCP відсутня вбудована система безпеки та чіткий аудит дій, а велика кількість підключених інструментів перевантажує штучний інтелект та уповільнює його роботу. У IDE Cursor, наприклад, встановлено обмеження тільки до 40 MCP-інструментів.

Незважаючи на ці труднощі, MCP стрімко набирає популярності: в червні цього року було зафіксовано понад 7 мільйонів завантажень, а зростання за останні півроку перевищило 500%. Експерти вважають, що в майбутньому IDE може перетворитися на універсальний центр для розробників, де буде об’єднано і код, і дані, і комунікації.

Головна > Новини > Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Найбільш обговорювані статті

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування QoderAlibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13
Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою GeminiGoogle Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»
Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування CodexСем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифиAnthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи
Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду PythonGoogle припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

Рівненська Habitat розробила застосунок для Louis Vuitton

Пожежа знищила третину офісу розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 в Чехії

Українські розробники cтворили бота для підготовки до IT-співбесід

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Сервер MCP: навіщо він потрібен і для чого він підходить

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

9,5% програмістів практично нічого не роблять — дослідження Стенфордського університету

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic: штучний інтелект навчився брехати заради власних інтересів

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 1 місяць назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 4 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 тиждень назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 4 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Новини

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

 7 хвилин назад

Зайнятість програмістів-початківців знизилася на 13% — дослідження Стенфордського університету

 1 годину назад

«Щоб білд таки не впав»: для айтівців запустили «радіо» з самоіронічними плейлистами — де слухати

 2 години назад

NotebookLM від Google тепер автоматично створює відеопрезентації українською мовою

 4 години назад

Microsoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI API

 5 години назад

Google: до 2027 року всі Android-програми на телефоні мають бути від «перевірених розробників»

 8 години назад

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

 24 години назад

Заснована українцями Grammarly збирається конкурувати з ChatGPT. Центром розробки стане Київ

 1 день назад

13,4% українських айтівців готуються виїхати за кордон, 20% планують повернутись

 1 день назад

Microsoft тестує функцію відновлення роботи Android-додатків у Windows 11

 1 день назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
2.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
3.
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
4.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
5.
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером
6.
Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
7.
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13
8.
Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи
9.
У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot
10.
В інтерфейс GitHub додали панель агентів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: