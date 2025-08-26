Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Розробники програмного забезпечення витрачають на фактичне написання коду лише 16% свого робочого дня. Решта йде на допоміжні завдання та постійні перемикання між різними інструментами та сервісами, інформує Venture Beat.

За даними Harvard Business Review, середньостатистичний IT- працівник змінює програми або вкладки до 1200 разів на день. Щоб відновити концентрацію після одного відволікання від роботи потрібно близько 23 хвилин, тому майже третина завдань так і залишаються незавершеними.

Одним із рішень цієї проблеми може стати новий стандарт Model Context Protocol (MCP) від компанії Anthropic. MCP дозволяє інтегрувати ШІ-асистентів в IDE та підключати до неї одразу кілька зовнішніх джерел: від трекерів завдань і корпоративних чатів до документації.

Таким чином, усі етапи роботи над функцією чи багом можуть відбуватися прямо всередині IDE. Розробнику не потрібно перемикатися між тікетами, листуванням та довідниками: штучний інтелект скомпонує всю потрібну інформацію в одному вікні та допоможе з написанням коду.

Експерти порівнюють MCP із платформою Slack, яка в свій час знизила кількість контекстних перемикань в офісній роботі. Наприклад, у компанії Riot Games інтеграція програм у Slack дозволила інженерам скоротити час тестування на 27% і прискорити пошук помилок на 22%. Зараз аналогічні зміни можуть відбутися і у сфері розробки софту.

Водночас, нова технологія поки не зовсім готова для корпоративного застосування. У MCP відсутня вбудована система безпеки та чіткий аудит дій, а велика кількість підключених інструментів перевантажує штучний інтелект та уповільнює його роботу. У IDE Cursor, наприклад, встановлено обмеження тільки до 40 MCP-інструментів.

Незважаючи на ці труднощі, MCP стрімко набирає популярності: в червні цього року було зафіксовано понад 7 мільйонів завантажень, а зростання за останні півроку перевищило 500%. Експерти вважають, що в майбутньому IDE може перетворитися на універсальний центр для розробників, де буде об’єднано і код, і дані, і комунікації.