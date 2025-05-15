Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

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Мейнтейнер архітектури x86 в ядрі Linux Інго Молнар представив для обговорення другу версію набору патчів, які видаляють з нової версії ядра підтримку процесорів i486 (M486, M486SX, M486SX). У коді ядра Linux пропонується залишити лише можливість роботи з процесорами x86, які з’явилися у CPU Pentium.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Молнар опублікував перший варіант виправлень у ядро ​​Linux для припинення підтримки застарілих процесорів i486 та ранніх процесорів i586. За попередніми оцінками, видалення підтримки старих процесорів зменшить код Linux x86 більш ніж на 14 тисяч рядків.

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Для підтримки процесорів i486 в ядрі доводиться тримати код, який емулює операції CX8 (порівняти і обміняти 8 байт) і TSC (лічильник циклів CPU). Цей код ускладнює ядро, супровід та іноді стає джерелом проблем, вирішення яких забирає час у розробників.

Вважається, що в робочих системах на базі i486 нові ядра Linux практично не використовуються. Старі оригінальні процесори i486, як правило, продовжують використовуватися із застарілими дистрибутивами Linux. Сучасні дистрибутиви давно припинили підтримку 32-розрядних систем x86.

12 років тому Лінус Торвальдс припинив підтримку в ядрі Linux процесорів i386, оскільки вони втратили свою актуальність та стали музейною рідкістю. Тепер настав час для CPU i486.

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