logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/05/2025

Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Мейнтейнер архітектури x86 в ядрі Linux Інго Молнар представив для обговорення другу версію набору патчів, які видаляють з нової версії ядра підтримку процесорів i486 (M486, M486SX, M486SX). У коді ядра Linux пропонується залишити лише можливість роботи з процесорами x86, які з’явилися у CPU Pentium.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Молнар опублікував перший варіант виправлень у ядро ​​Linux для припинення підтримки застарілих процесорів i486 та ранніх процесорів i586. За попередніми оцінками, видалення підтримки старих процесорів зменшить код Linux x86 більш ніж на 14 тисяч рядків.

Для підтримки процесорів i486 в ядрі доводиться тримати код, який емулює операції CX8 (порівняти і обміняти 8 байт) і TSC (лічильник циклів CPU). Цей код ускладнює ядро, супровід та іноді стає джерелом проблем, вирішення яких забирає час у розробників.

Вважається, що в робочих системах на базі i486 нові ядра Linux практично не використовуються. Старі оригінальні процесори i486, як правило, продовжують використовуватися із застарілими дистрибутивами Linux. Сучасні дистрибутиви давно припинили підтримку 32-розрядних систем x86.

12 років тому Лінус Торвальдс припинив підтримку в ядрі Linux процесорів i386, оскільки вони втратили свою актуальність та стали музейною рідкістю. Тепер настав час для CPU i486.

 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

Найбільш обговорювані статті

Новий реліз Visual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій кодуVisual Studio Code 1.100 пришвидшує редагування та покращує релевантність рекомендацій коду
У preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновленьУ preview-версії C# 14 помітили кілька важливих оновлень
В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з GeminiВ Google Drive з’явилась підтримка української мови при роботі з Gemini
В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далекоТрафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко
iOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-FiiOS 19 спростить роботу в публічних мережах Wi-Fi
Як звільняють українських айтівців — дослідження DOUЯк звільняють українських айтівців — дослідження DOU
OpenAI готується додати в ChatGPT тижневу та довічну підпискуOpenAI готується додати в ChatGPT тижневу та довічну підписку
Команда chmod Linux та приклади зміни прав доступу

«Припиняйте працювати ночами перед дедлайном»: Лінус Торвальдс звернувся до розробників

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Китай замінить Windows на Linux на 50 млн ПК — це велика перемога для опенсорсу (і для Lenovo)

Linux випустив перше ядро з підтримкою процесорів Apple M1

Лінус Торвальдс презентував ядро Linux 6.0 з підтримкою новітніх архітектур — чого очікувати

В українській локалізації Ubuntu запропонували обрати між гей-сексом і сифілісом

В xz Utils дистрибутивів Linux знайшли бекдор. Закликають терміново відмовитись від Fedora

«Просто відключимо цю безглузду штуку»: Лінус Торвальдс жаліється на лаги через технологію AMD

Linux завойовує Apple: представлено дистрибутив Fedora на Mac з чипами M1 і M2

Розробники ядра Linux хочуть відмовитись від підтримки 486-х процесорів

«Цифровий суверенітет». Німецька влада перевела 30 тисяч держслужбовців на Linux

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

21 рядок коду Торвальдса підвищив продуктивність Linux на 2,6%

І всього лише $300. Китайці представили ноутбук на базі RISC-V для ШІ-девелоперів

Як відформатувати диск у Linux з командного рядка

Частка ПК з Linux на світовому ринку досягла рекордних показників

Як скачати та встановити Python на Windows, Linux і macOS

Всі пристрої Google Pixel тепер підтримують запуск Linux-програм

Linux встановили на процесор від калькулятора 1971 року: знадобилось 4,76 доби

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають
Новини - 1 місяць назад
OpenAI готується до релізу GPT-4.1
Новини - 2 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 2 тижні назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 1 тиждень назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 6 днів назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 6 днів назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 1 тиждень назад
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом

Новини

Apple залякує користувачів App Store «ризиком» програм, якщо в них підтримуються альтернативні способи оплати

 8 хвилин назад

Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486

 1 годину назад

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

 4 години назад

Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування

 6 години назад

OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1

 7 години назад

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про захист інтелектуальних прав військових розробників

 19 години назад

В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах

 21 годину назад

IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу

 1 день назад

Mozilla перенесла код Firefox на GitHub

 1 день назад

Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету

 1 день назад

Спецпроєкти

6 травня відбудеться InfoSec Ukraine 2025. У партнерах – світові компанії, у тому числі Dell Technologies
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Топ текстів тижня
1.
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
2.
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
3.
В Україні вже зареєстрували 7129 IT-ФОПів за перші чотири місяці 2025 року
4.
Nvidia RTX 5090 може зламати 8-символьний пароль лише за 3 години
5.
Huawei випустила китайську альтернативу Windows — настільну операційну систему HarmonyOS Next
6.
Amazon: до 2026 року в більшості компаній з’явиться посада директора з питань штучного інтелекту
7.
ChatGPT тепер може аналізувати код на GitHub
8.
Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць
9.
Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
10.
Трафік ChatGPT досяг рекордного максимуму. Але до Google ще дуже далеко

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: