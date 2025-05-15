Розробники Linux представили набір патчів для видалення підтримки процесорів i486
Мейнтейнер архітектури x86 в ядрі Linux Інго Молнар представив для обговорення другу версію набору патчів, які видаляють з нової версії ядра підтримку процесорів i486 (M486, M486SX, M486SX). У коді ядра Linux пропонується залишити лише можливість роботи з процесорами x86, які з’явилися у CPU Pentium.
Нагадаємо, що наприкінці квітня Молнар опублікував перший варіант виправлень у ядро Linux для припинення підтримки застарілих процесорів i486 та ранніх процесорів i586. За попередніми оцінками, видалення підтримки старих процесорів зменшить код Linux x86 більш ніж на 14 тисяч рядків.
Для підтримки процесорів i486 в ядрі доводиться тримати код, який емулює операції CX8 (порівняти і обміняти 8 байт) і TSC (лічильник циклів CPU). Цей код ускладнює ядро, супровід та іноді стає джерелом проблем, вирішення яких забирає час у розробників.
Вважається, що в робочих системах на базі i486 нові ядра Linux практично не використовуються. Старі оригінальні процесори i486, як правило, продовжують використовуватися із застарілими дистрибутивами Linux. Сучасні дистрибутиви давно припинили підтримку 32-розрядних систем x86.
12 років тому Лінус Торвальдс припинив підтримку в ядрі Linux процесорів i386, оскільки вони втратили свою актуальність та стали музейною рідкістю. Тепер настав час для CPU i486.
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