Розробники скаржаться, що «безлімітний» тариф редактора коду Cursor виявився не таким вже безлімітним

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Редактор коду на основі штучного інтелекту Cursor опинився в центрі скандалу. Користувачі Reddit повідомляють, що сервіс протягом останнього року п’ять разів змінював умови тарифів. Причому робив це без публічних анонсів.

Особливе невдоволення стосується тарифу Pro, який оголошували як «безлімітний». Однак деяким розробникам вже почали з’являтись спливаючі повідомлення про 90% витраченого ліміту — хоча точного лічильника про використання в Cursor немає.

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Ось як один програміст описує свій досвід роботи з платним тарифом Cursor:

Епоха запуску: Pro за $20 пропонував необмежену кількість автозавершень коду та агентів (пізніше). Ніяких прихованих обмежень.

Перша зміна: в тарифі Pro раптом з’явились 500 «пріоритетних» запитів, після чого ви переходите на повільний безлімітний режим. Дратує, але можна було жити.

Наступна зміна: той самий ліміт у 500, але як тільки ви його перевищуєте, то переходите на плату за одне використання. Все ще прийнятно, бо принаймні це було зрозуміло.

Епоха таємничих обмежень швидкості: «500 запитів» зникають за одну ніч. Замість цього з’явилась невидима система обмеження швидкості. Ніяких лічильників, ніякого годинника, лише випадкові «спробуйте ще раз пізніше».

Ера жорсткіших обмежень швидкості: невидиме обмеження стало ще більш суворим. Три звичайні повідомлення в чаті могли заблокувати вам роботу на цілий день.

Прихований запуск тарифу Pro+: глибоко в налаштуваннях розділу оплати з’явився тарифний план за $60. Він обіцяв «необмежений доступ, швидкі запити, втричі більше лімітів, ніж у Pro». Звучало як оригінальна пропозиція, тому я оновив свій тарифний план.

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Сьогодні: Через два тижні я відкриваю IDE, і банер повідомляє, що я використав 90% усього свого місячного ліміту. Ніякого лічильника. Ніякого журналу використання. Ніякого пояснення, як мій нібито безлімітний план раптом виявився обмеженим. Коли я перевіряю опис плану, слово «безлімітний» непомітно зникає, замість нього з’являється «у 3 рази більше використання, ніж у Pro». При цьому із сайту видалили будь-які згадки про безліміт навіть для Ultra-підписки за $200 на місяць.

Користувачі також скаржаться на погіршення якості роботи моделі після цих змін: штучний інтелект раніше «тримав контекст», завершував думки та вмів рефакторити, а тепер все частіше «ламається» і потребує ручних доопрацювань.

Головна проблема, на яку скаржиться автор посту в Reddit та інші користувачі в коментарях під його дописом, полягає в тому, що не можна дізнатися, скільки запитів залишилося чи куди вони пішли. Також в Cursor умови змінюються «по-тихому», без повідомлень через e-mail. Скарги користувачів видаляють з офіційних спільнот у Discord та Reddit.

Розробники закликають Cursor прояснити ситуацію та припинити тихо змінювати умови. Інакше навіть лояльні передплатники можуть проголосувати гаманцем, пішовши до конкурентів.

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