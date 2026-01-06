logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/01/2026 10:42

Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

Дмитро Сімагін

Журналіст

Розробники програмного забезпечення, які використовують інструмент Claude Code від Anthropic, протягом останніх кількох днів б’ють на сполох щодо змін у лімітах його використання. Головна претензія стосується швидкого витрачання токенів. Дехто навіть звинувачує, що у відповідь на критику модератори Discord-каналу компанії почали банити користувачів, пише The Register.

Численні учасники дискусії стверджують, що згідно з аналізом логів Claude Code ліміти використання токенів при роботі з LLM-моделями скоротилися приблизно на 60%. Один з користувачів припускає, що ці зміни є спробою зменшити витрати перед публічним розміщенням акцій компанії. В Anthropic це категорично заперечують.

Компанія-розробник наполягає, що проблема виникла через закінчення терміну дії святкового бонусу за використання, а будь-які заборони в каналі Discord є наслідком порушень правил спільноти.

На інших форумах виникають схожі занепокоєння. Ось, наприклад, окремий пост на каналі #claude-code-lounge: 

«Я підписник Claude Pro/Max і стикаюся з суворими обмеженнями використання, які роблять сервіс непридатним для розробки. Незважаючи на діючий план Pro, я постійно досягаю лімітів використання протягом 10–15 хвилин роботи Sonnet, при цьому індикатор використання показує майже 100% споживання. Opus ще більш обмежений і часто стає недоступним невдовзі після запуску».

Anthropic пропонує три окремі плани підписки: Free, Pro ($20/місяць) та Max ($100 або $200 на місяць), кожен з яких має власні обмеження на використання. План Pro обіцяє в 5 разів більше використання, ніж у плані Free; план Max обіцяє в 5 або 20 разів більше використання, ніж у плані Pro.

Також існують два тарифи для бізнесу – Team ($25/$150 за місце/місяць) та Enterprise (публічно не розголошується, але, як кажуть, він коштує $60 за місце з мінімум 70 місцями на місяць). Використання Team «більше», ніж у плані Pro. Обмеження для Enterprise не вказані.

Представник Anthropic повідомив журналістам, що твердження про скорочення використання необґрунтовані, та припустив, що клієнти просто реагують на скасування бонусів за використання, нарахованих протягом свят.

У період з 25 по 31 грудня 2025 року Anthropic подвоїла ліміти використання клієнтами моделей Claude як святковий подарунок. Це було зроблено для того, щоб використати обчислювальні потужності, що простоювали протягом періоду різдвяних відпусток у корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, що в липні минулого року користувачі інструменту Claude Code неочікувано зіткнулися з обмеженням лімітів використання, в тому числі в тарифному планом Max за $200 на місяць.

Головна > Новини > Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

Найбільш обговорювані статті

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
Google Photos незабаром можна буде запускати на телевизорахGoogle Photos незабаром можна буде запускати на телевизорах
Microsoft додає GPT-5.2 у CopilotMicrosoft додає GPT-5.2 у Copilot
Сем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPTСем Альтман шукає фахівця на зарплату в $555 000, щоб той контролював ChatGPT
«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП
«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме
Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалютиПоліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT PlusOpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупуФахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Розробники в партнерстві з WhiteBIT запустили гривневий стейблкоїн. Зараз розігрують 300,000 токенів UAHg

 

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

Anthropic додає в Claude функцію веб-пошуку. Вона вже є в ChatGPT

Anthropic створила алгоритм для злому штучного інтелекту

Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей

Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 тиждень назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 1 місяць назад
Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

Новини

Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

 06.01.2026 10:42

Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників

 06.01.2026 09:39

xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника

 05.01.2026 16:28

Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження

 05.01.2026 15:08

Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році

 05.01.2026 12:28

У Telegram з'явився стислий переказ довгих постів

 05.01.2026 11:36

У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням

 05.01.2026 09:31

Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

 02.01.2026 17:04

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

 02.01.2026 15:45

Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

 02.01.2026 12:33

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
2.
«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме
3.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
4.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
5.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
6.
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
7.
«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП
8.
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
9.
Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти
10.
Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: