Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

Розробники програмного забезпечення, які використовують інструмент Claude Code від Anthropic, протягом останніх кількох днів б’ють на сполох щодо змін у лімітах його використання. Головна претензія стосується швидкого витрачання токенів. Дехто навіть звинувачує, що у відповідь на критику модератори Discord-каналу компанії почали банити користувачів, пише The Register.

Численні учасники дискусії стверджують, що згідно з аналізом логів Claude Code ліміти використання токенів при роботі з LLM-моделями скоротилися приблизно на 60%. Один з користувачів припускає, що ці зміни є спробою зменшити витрати перед публічним розміщенням акцій компанії. В Anthropic це категорично заперечують.

Компанія-розробник наполягає, що проблема виникла через закінчення терміну дії святкового бонусу за використання, а будь-які заборони в каналі Discord є наслідком порушень правил спільноти.

На інших форумах виникають схожі занепокоєння. Ось, наприклад, окремий пост на каналі #claude-code-lounge:

«Я підписник Claude Pro/Max і стикаюся з суворими обмеженнями використання, які роблять сервіс непридатним для розробки. Незважаючи на діючий план Pro, я постійно досягаю лімітів використання протягом 10–15 хвилин роботи Sonnet, при цьому індикатор використання показує майже 100% споживання. Opus ще більш обмежений і часто стає недоступним невдовзі після запуску».

Anthropic пропонує три окремі плани підписки: Free, Pro ($20/місяць) та Max ($100 або $200 на місяць), кожен з яких має власні обмеження на використання. План Pro обіцяє в 5 разів більше використання, ніж у плані Free; план Max обіцяє в 5 або 20 разів більше використання, ніж у плані Pro.

Також існують два тарифи для бізнесу – Team ($25/$150 за місце/місяць) та Enterprise (публічно не розголошується, але, як кажуть, він коштує $60 за місце з мінімум 70 місцями на місяць). Використання Team «більше», ніж у плані Pro. Обмеження для Enterprise не вказані.

Представник Anthropic повідомив журналістам, що твердження про скорочення використання необґрунтовані, та припустив, що клієнти просто реагують на скасування бонусів за використання, нарахованих протягом свят.

У період з 25 по 31 грудня 2025 року Anthropic подвоїла ліміти використання клієнтами моделей Claude як святковий подарунок. Це було зроблено для того, щоб використати обчислювальні потужності, що простоювали протягом періоду різдвяних відпусток у корпоративних клієнтів.

Нагадаємо, що в липні минулого року користувачі інструменту Claude Code неочікувано зіткнулися з обмеженням лімітів використання, в тому числі в тарифному планом Max за $200 на місяць.