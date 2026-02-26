banner
Новини 26/02/2026 16:21

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

Дмитро Сімагін

Автор новин

Служба безпеки створила регіональні центри кібербезпеки в усіх областях України. Їхня мета полягає в завчасному виявленні вразливостей місцевих об’єктів критичної інфраструктури, попереджати та нейтралізувати кібератаки на ці об’єкти, пише сайт СБУ.

Під час виступу на Kyiv International Cyber Resilience Forum керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів:

«Ми робимо акцент на проактивних заходах. Зокрема, на превентивному виявленні вразливостей у системах захисту критичної інфраструктури… Наші команди знаходяться безпосередньо поруч з важливими об’єктами й готові швидко виявити та нейтралізувати будь-яку кіберзагрозу».

За словами голови Департаменту, з 2022 року фахівці ДКІБ нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та критичних кіберінцидентів. Більшість ворожих втручань була направлена на ресурси центральних органів влади, стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей тощо.

Одним з прикладів успішної боротьби СБУ на кіберфронті стала протидія комп’ютерному вірусу Pterodo, який використовується ворогом. Українські спеціалісти змогли розробили спеціальне програмне забезпечення, яке не дозволяє отримувати російським хакерам дані з пристроїв, заражених зазначеним вірусом.

«За нашими підрахунками, цим вірусом-шпигуном в Україні за останні роки заражено приблизно 18 000 пристроїв. Ми довго думали, як протидіяти цьому вірусу. Кілька місяців його вивчали і нарешті знайшли вразливість. Розробили програмне забезпечення, яке дозволяє не чистити кожен заражений пристрій, а зашифровувати викрадену інформацію на етапі її транзиту до зловмисників. Це одна з успішних кібероперацій СБУ, про які нещодавно т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповідав Президенту України», — заявив Володимир Карастельов.

Для посилення кіберстійкості України СБУ в постійному режимі співпрацює з іншими державними органами, операторами об’єктів критичної інфраструктури та експертною спільнотою. Також Служба безпеки на постійній основі обмінюється здобутим досвідом із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що не так давно СБУ знешкодила в Харкові російську бойову групу. До її складу входив місцевий програміст.

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

 26.02.2026 16:21

