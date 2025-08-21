logo

Новини 21/08/2025

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив журналістам, що робота над GPT-6 активно триває, і вона не займе стільки ж часу, як GPT-5. За його словами, компанія врахувала критику навколо релізу GPT-5, хоча насправді ця модель не така погана, як стверджували деякі люди. Про це пише Bleeping Computer.

Керівник OpenAI додав, що реліз GPT-6 буде «великим і різнобічним», і це не єдине, над чим зараз йде робота. Наприклад, OpenAI тестує покращення для голосового режиму ChatGPT та налаштування швидкості. Компанія також проводить тестування нової версії інструменту кодування Codex, в якій розробники зможуть увімкнути перевірку коду для всіх PR.

Що стосується нещодавнього оновлення тону діалогів у GPT-5, яке стало «набагато теплішим», що Альтман заявив, що нова версія йому «подобається набагато більше».

Нагадаємо, що компанія OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT. Необхідність шифрування чатів пов’язана із тим, що деякі користувачі діляться конфіденційною інформацією з ChatGPT, такою як запити про симптоми хвороби чи юридичні проблеми. Але конфіденційність цих даних ніяк юридично не захищена, на відміну від консультацій з лікарем чи адвокатом.

Повноцінне наскрізне шифрування для чат-ботів реалізувати технічно складно. На відміну від месенджерів, де провайдер виступає посередником, компанія, що надає доступ до штучного інтелекту, є учасником розмови і повинна мати доступ до даних для роботи алгоритмів.

