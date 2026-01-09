logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 09/01/2026 15:30

Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нандіта Гірі, 32-річна програмістка з головного офісу Microsoft у Редмонді поділилась порадами, як розробникам слід себе поводити, щоб залишатися конкурентноздатними в епоху панування штучного інтелекту. Гірі почала кар’єру в Amazon, куди влаштувалася відразу після закінчення Національного інституту технологій в Індії, а потім працювала в Meta. Сьогодні вона займається корпоративними ШІ-продуктами у Microsoft, пише Business Insider. 

За її словами, ключовим фактором кар’єрного зростання тепер є не кількість вивчених мов програмування, а вміння виконувати завдання за допомогою ШІ.

«Я бачу штучний інтелект не як загрозу, а як колегу. Він чудово справляється з повторюваними та статичними завданнями, а наша робота — спрямовувати його та перевіряти результат», — каже Гірі.

Вона переконана, що саме здатність керувати ШІ-системами стає новим базовим стеком для розробників: «Управління ШІ, а не написання коду вручну для кожної дрібниці – це майбутнє професії».

Попит на фахівців, які добре працюють з інструментами штучного інтелекту, зростає, тоді як класичні ролі у розробці скорочуються.

«Багато моїх друзів, які не працюють з ШІ, останніми роками вже важче знаходять нові пропозиції», — зізнається Нандіта Гірі.

Її практичною порадою є необхідність починати з малого: «Достатньо приділяти штучному інтелекту всього одну годину на день. Вже через шість місяців ви побачите реальний прогрес, а за рік ці навички стануть для вас критично важливими».

Гірі не радить обов’язково відразу занурюватися в складні теоретичні моделі: «Більшість того, що я знаю про штучний інтелект, я вивчила самостійно: через практику, експерименти та невеликі особисті проекти. Те, що раніше займало день чи два, тепер я роблю менше, ніж за годину».

На її думку, в довгостроковій перспективі виграють ті, хто постійно навчається та вміє вирішувати складні завдання: «Зростання в кар’єрі приходить не від ідеального коду, а від стійкості, цікавості та готовності адаптуватися».

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10.

Головна > Новини > Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google GeminiChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітниківНазвано IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовуєтьсяРозробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівеньПопит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомствВ Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесахТворець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код AndroidGoogle більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android
Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдівЕкспорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 дні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

 09.01.2026 15:30

EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників

 09.01.2026 12:52

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу

 09.01.2026 11:41

Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

 09.01.2026 09:50

CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу

 08.01.2026 17:06

OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health

 08.01.2026 15:38

Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків

 08.01.2026 14:59

Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки

 08.01.2026 12:44

Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років

 08.01.2026 11:33

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

 08.01.2026 09:41

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
3.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
4.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
5.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
6.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
7.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
8.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
9.
У Telegram з’явився стислий переказ довгих постів
10.
Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: