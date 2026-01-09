Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

Нандіта Гірі, 32-річна програмістка з головного офісу Microsoft у Редмонді поділилась порадами, як розробникам слід себе поводити, щоб залишатися конкурентноздатними в епоху панування штучного інтелекту. Гірі почала кар’єру в Amazon, куди влаштувалася відразу після закінчення Національного інституту технологій в Індії, а потім працювала в Meta. Сьогодні вона займається корпоративними ШІ-продуктами у Microsoft, пише Business Insider.

За її словами, ключовим фактором кар’єрного зростання тепер є не кількість вивчених мов програмування, а вміння виконувати завдання за допомогою ШІ.

«Я бачу штучний інтелект не як загрозу, а як колегу. Він чудово справляється з повторюваними та статичними завданнями, а наша робота — спрямовувати його та перевіряти результат», — каже Гірі.

Вона переконана, що саме здатність керувати ШІ-системами стає новим базовим стеком для розробників: «Управління ШІ, а не написання коду вручну для кожної дрібниці – це майбутнє професії».

Попит на фахівців, які добре працюють з інструментами штучного інтелекту, зростає, тоді як класичні ролі у розробці скорочуються.

«Багато моїх друзів, які не працюють з ШІ, останніми роками вже важче знаходять нові пропозиції», — зізнається Нандіта Гірі.

Її практичною порадою є необхідність починати з малого: «Достатньо приділяти штучному інтелекту всього одну годину на день. Вже через шість місяців ви побачите реальний прогрес, а за рік ці навички стануть для вас критично важливими».

Гірі не радить обов’язково відразу занурюватися в складні теоретичні моделі: «Більшість того, що я знаю про штучний інтелект, я вивчила самостійно: через практику, експерименти та невеликі особисті проекти. Те, що раніше займало день чи два, тепер я роблю менше, ніж за годину».

На її думку, в довгостроковій перспективі виграють ті, хто постійно навчається та вміє вирішувати складні завдання: «Зростання в кар’єрі приходить не від ідеального коду, а від стійкості, цікавості та готовності адаптуватися».

