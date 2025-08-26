«Щоб білд таки не впав»: для айтівців запустили «радіо» з самоіронічними плейлистами — де слухати

Партнер видання

Kiss My Apps запустили Kiss My Radio — серію плейлистів на Spotify, створених спеціально для ІТ-спеціалістів та всіх, хто працює в tech-індустрії. Добірки з самоіронічними назвами відображають робочі процеси розробки, маркетингу, дизайну та управління продуктами.



У компанії пояснюють: Kiss My Radio — це спроба уніфікувати тисячі різних плейлистів та поділитись їхніми знахідками з усіма, хто теж звик працювати під музику. Особливо, коли вже всі найпопулярніші сети в YouTube за пошуковими запитами deep-house чи music for focus, прослухані. А на пошук нового немає, ні часу, ні ресурсу.



Тож, що таке Kiss My Radio? Окрема станція на Spotify з шістьма курованими плейлистами, зрозумілими кожному айтівцю:

На класний CTR — плейлист, що тримає у ритмі. Ідеальний фон для генерації ідей і креативів із високим CTR. Щоб білд таки не впав — треки, які тримають код у рівновазі. Ритми для ночей, коли CI/CD нервує більше, ніж дедлайн. Танці навколо ROMI — оптимізація теж має свій біт. Тут зібрані саундтреки для кампаній, які не лише крутяться, а й виходять у плюс. Concentration SPRINT — ритми для deep work. Музика, що збирає фокус докупи й не дає прокрастинації жодного шансу. CEO’s Ukrainian Flow — плейлист, що занурює в сучасну українську інді та електроніку. Добірка треків від Дмитра Лоли — CEO та founder Kiss My Apps. Powered by KMA People — енергія команди на одній хвилі. Тут звучать улюблені треки від Кісівців.

Плейлисти доступні на Spotify: достатньо ввести в пошуку «Kiss My Radio» або назву добірки. Посилання також доступні в соцмережах компанії. В радіо вже навіть є графік роботи, добірки планують оновлювати новими треками щоп’ятниці, а великі релізи відбуватимуться раз на місяць.