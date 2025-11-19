«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

Російська Генпрокуратура визнала «небажаною» діяльність української геймдев-студії GSC Game World, яка відома розробкою серії постапокаліптичних шутерів S.T.A.L.K.E.R. Причиною названо те, що гра нібито просуває «українські наративи» та має «агресивний русофобський контент», стверджується на сайті ГП РФ.

Не виключено, що визнання GSC Game World «небажаною» матиме практичні наслідки для сотень тисяч росіян, які грають у S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Як прогнозує місцевий адвокат Людмила Айвар, «систематичні стріми гри S.T.A.L.K.E.R. можуть загрожувати штрафом до 500 тисяч рублів або позбавленням волі до шести років».

Хоча прямої відповідальності за сам факт купівлі гри в російському законодавстві немає, «проте є непрямий ризик, що така покупка буде розцінена як фінансування діяльності організації. [У такому разі] адміністративна відповідальність (ст. 20.33 КпАП РФ): штраф для громадян від 5 до 15 тисяч рублів. Кримінальна відповідальність (ст. 284.1 КК РФ): штраф до 500 000 рублів або позбавлення волі до п’яти років».

«Поки що на практиці покупку цифрової гри жодного разу не кваліфікували як фінансування», — зазначила Айвар.

Що стосується стрімів, то «стрім гри може потрапити під “поширення матеріалів небажаної організації”, а це вже прямо згадано у ст. 20.33 КпАП РФ. У такому разі громадянам загрожує адміністративна відповідальність — штраф 5-15 тисяч рублів, для посадових осіб — до 50 тисяч рублів, юридичних осіб — до 100 тисяч рублів. Якщо публікація має систематичний характер, теоретично можливе застосування Кримінальної ст. 284.1 КК РФ за “участь у діяльності небажаної організації”. Тоді геймеру загрожує штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до шести років, повідомила Айвар.