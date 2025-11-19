/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/11/2025 16:40

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

Дмитро Сімагін

Журналіст

Російська Генпрокуратура визнала «небажаною» діяльність української геймдев-студії GSC Game World, яка відома розробкою серії постапокаліптичних шутерів S.T.A.L.K.E.R. Причиною названо те, що гра нібито просуває «українські наративи» та має «агресивний русофобський контент», стверджується на сайті ГП РФ.

Не виключено, що визнання GSC Game World «небажаною» матиме практичні наслідки для сотень тисяч росіян, які грають у S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Як прогнозує місцевий адвокат Людмила Айвар, «систематичні стріми гри S.T.A.L.K.E.R. можуть загрожувати штрафом до 500 тисяч рублів або позбавленням волі до шести років».

Хоча прямої відповідальності за сам факт купівлі гри в російському законодавстві немає, «проте є непрямий ризик, що така покупка буде розцінена як фінансування діяльності організації. [У такому разі] адміністративна відповідальність (ст. 20.33 КпАП РФ): штраф для громадян від 5 до 15 тисяч рублів. Кримінальна відповідальність (ст. 284.1 КК РФ): штраф до 500 000 рублів або позбавлення волі до п’яти років». 

«Поки що на практиці покупку цифрової гри жодного разу не кваліфікували як фінансування», — зазначила Айвар.

Що стосується стрімів, то «стрім гри може потрапити під “поширення матеріалів небажаної організації”, а це вже прямо згадано у ст. 20.33 КпАП РФ. У такому разі громадянам загрожує адміністративна відповідальність — штраф 5-15 тисяч рублів, для посадових осіб — до 50 тисяч рублів, юридичних осіб — до 100 тисяч рублів. Якщо публікація має систематичний характер, теоретично можливе застосування Кримінальної ст. 284.1 КК РФ за “участь у діяльності небажаної організації”. Тоді геймеру загрожує штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до шести років, повідомила Айвар.

Головна > Новини > «Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

Найбільш обговорювані статті

Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіївНовий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
З'явились перші прев'ю групових чатів ChatGPTЗ’явились перші прев’ю групових чатів ChatGPT
Google послабить заборону на завантаження Android-програм від «неперевірених розробників»Google послабить заборону на завантаження Android-програм від «неперевірених розробників»
OpenAI випускає GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідямиOpenAI випустила GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідями
Microsoft спрощує безпарольну автентифікацію у Windows 11Microsoft спрощує безпарольну автентифікацію у Windows 11
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяцьByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатківApple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків
У LinkedIn з'явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичкамиУ LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками
Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Український девелопер створив сайт Ukrainian IT Communities: більше 150 ресурсів з бекенду, фронтенду, дизайну та геймдеву

Ми за вісім місяців навчилися створювати реалістичну воду для комп'ютерних ігор: тепер плагіном можуть користуватися всі

Питання заробітку та реклами відпадають: чому розробникам стало вигідно робити ігри для Apple

«Геймери повністю ігнорують користувальницький досвід»: навіщо нас переконали, що графіка у грі — найважливіше

Розробникам Silent Hill не вистачало ресурсів і вони додали туман: прийоми, які зроблять вашу гру унікальною

Український геймдев за рік втратив 1300 спеціалістів, але найми ще будуть — рейтинг топ-25 від GameDev DOU

Пропаганда в іграх: як геймдев допомагав створити російський фашизм

Опубліковано топ-25 геймдев-компаній України — половина з них скоротила кількість фахівців

DOU назвав найбільші зарплати в геймдеві

Українська IT-компанія відкриває офіс у Канаді — що відомо

За два місяці війни найняли 100 людей: як війна змінила рекрутинг у геймдеві

Пожежа знищила третину офісу розробників S.T.A.L.K.E.R. 2 в Чехії

У Литві теж є робота для українських айтівців — вже доступно більше 300 вакансій

По 30 хвилин на кожну: британець навчився кодити по YouTube і накліпав ігор на $336 тис.

Це було дуже безглузде рішення: як війна мало не знищила результати 5 років роботи і чого це нас навчило

У геймерів краще працює мозок — дослідження

Росіянам заблокували доступ до платформи розробки корпоративних додатків Apple Developer Enterprise Program

Топ-25 геймдев-компаній України скоротилися на 400 фахівців

Мінус 1020 працівників і плюс один офіс за пів року: з'явився рейтинг топ-25 геймдев-компаній України

«Ті, хто грає в наші ігри, вас не бомбить»: G5 Entertainment повертається на російський ринок

Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб

«Не потрібен вам геймдев, станьте краще сантехніком»: бос студії-розробника DUSK дав поради новачкам

«Геймдев, нам потрібна профспілка»: Telltale Games звільнила більшість працівників

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 тиждень назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 2 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

Новини

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

 19.11.2025 16:40

«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

 19.11.2025 15:47

У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»

 19.11.2025 12:15

Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування

 19.11.2025 11:13

Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5

 19.11.2025 09:29

Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки

 18.11.2025 17:01

У 2028 році Rust може стати обов'язковою залежністю в збірці Python

 18.11.2025 15:36

Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

 18.11.2025 12:48

У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

 18.11.2025 11:36

xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна

 18.11.2025 09:43

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
2.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
3.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
4.
OpenAI випустила GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідями
5.
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
6.
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»
7.
З’явились перші прев’ю групових чатів ChatGPT
8.
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
9.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
10.
Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: