Новини 08/01/2026 11:33

Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років

Дмитро Сімагін

Журналіст

Люди, які займаються програмуванням, можуть отримати тимчасовий перепочинок від ризику втратити роботу. Згідно з новим звітом LessWrong, мине від п’яти до шести років, перш ніж буде досягнута повна автоматизація кодування. Це спростовує попередні прогнози про те, що це станеться набагато раніше, між січнем 2027 року та вереснем 2028 року, пише InfoWorld.

За даними LessWrong, штучний інтелект досягне рівня «кодера-надлюдини» до лютого 2032 року, а протягом п’яти років після цього може досягти рівня штучного суперінтелекту. Кодер-надлюдина — це система штучного інтелекту, яка може запускати в 30 разів більше агентів, ніж команда людей-розробників, витрачаючи при цьому лише 5% бюджету на обчислення. Вона працює автономно на рівні найкращого розробника компанії, виконуючи завдання в 30 разів швидше за нього.

Під загальним штучним інтелектом (AGI) зазвичай розуміють ШІ, який має когнітивні здібності людського рівня та може робити майже все, що й людина. Але замість того, щоб зробити повний перехід від людського інтелекту до AGI, дослідники LessWrong розбивають цю еволюцію на окремі кроки.

Наприклад, «кодер-надлюдина» швидко поступиться місцем «досліднику-надлюдині», який зможе повністю автоматизувати дослідження та розробки в галузі ШІ та зробить дослідників-людей зайвими. Потім він перетвориться на «надрозумного дослідника ШІ». Це означає, що штучний інтелект вдвічі перевершує найкращих фахівців-людей, ніж ці фахівці перевершують своїх середньостатистичних колег.

Після цього очікується поява штучного інтелекту, де він може виконувати майже всі когнітивні завдання так само добре, як і люди-спеціалісти. Зрештою він замінить 95% віддалених робочих місць.

І нарешті, з’явиться штучний суперінтелект (ASI) — ще одна рішуча зміна, в якій моделі виконують практично кожне когнітивне завдання набагато краще, ніж будь-яка людина. Дослідники очікують, що ASI з’явиться через п’ять років після появи кодера-надлюдини.

 

