Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

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Інструменти на основі штучного інтелекту уповільнюють деяких досвідчених розробників у випадках, коли вони працюють зі знайомими кодовими базами. Про це йдеться у доповіді некомерційної організації METR, яка займається дослідженнями ШІ, пише Reuters.

Експерти спостерігали за роботою групи senior-розробників, які використовували інструмент Cursor для виконання завдань у знайомих їм проектах з відкритим кодом. Перед початком експерименту його учасники очікували, що штучний інтелект прискорить роботу на 24%. Насправді виявилося прямо протилежне: час виконання зріс на 19%. Причина була пов’язана з тим, що розробникам доводилось перевіряти та виправляти код, який згенерували LLM-моделі.

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Результати дослідження суперечать поширеній думці про те, що ШІ завжди робить розробників більш продуктивними. Робота справді прискорюється, але здебільшого це стосується фахівців початкового або середнього рівня. В одному з інших досліджень кодери стали швидше на 56%, а в іншому змогли виконати на 26% більше завдань за встановлений час.

У METR наголошують, що в інших сценаріях — наприклад, у випадку джунів, або коли інженер не знайомий з кодовою базою, — штучний інтелект може бути корисним.

Більшість учасників експерименту і самі дослідники, які користуються Cursor, вважають, що він полегшує розробку — це як редагувати текст замість того, щоб писати твір з нуля.

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