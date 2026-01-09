logo

Новини 09/01/2026 11:41

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google вносить масштабні зміни в Gmail, інтегруючи в поштовий сервіс можливості штучного інтелекту на базі Gemini. Тепер замість хронологічного відображення списку листів Gmail впорядковує вхідні повідомлення у «пріоритетні кластери». Про це пише блог компанії.

Функція AI Inbox спочатку буде доступна довіреним тестувальникам в США і тільки в браузері. Пізніше функція з’явиться у звичайних користувачів (навіть безкоштовних) по всьому світу.

Також усі користувачі Gmail отримають доступ до інструменту Help Me Write, який допомагає писати листи. Раніше ці функції були ексклюзивом для платних передплатників.

Що стосується платних передплатників Google AI Pro та Google AI Ultra, то для них впровадять такі функції, як перевірку орфографії та пошук у пошті за допомогою Gemini. Наприклад, можна буде спитати «Хто був тим сантехніком, який торік робив ремонт у моїй ванній» — і модель знайде цей контакт у ваших листах.

За бажанням функції на базі штучного інтелекту можна буде відключити, хоча Google заявляє, що не використовує контент із Gmail для навчання своїх моделей.

Зараз Gmail займає близько 30% світового ринку поштових клієнтів, поступаючись лише Apple Mail, яка є поштовою службою за замовчуванням для користувачів iPhone. Загалом Gmail має близько 1,8 мільярда користувачів у всьому світі.

Нагадаємо, що два тижні тому Google запустила нову функцію, яка дозволить користувачам змінювати основну адресу електронної пошти Gmail. Змінити ім’я (логін) тепер можна в налаштуваннях «Мій обліковий запис».

