Новини 08/04/2026 17:54

Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

Андрій Савчук

Відеосервіс YouTube розпочав тестування нової інтелектуальної функції, яка дозволяє автоматично змінювати швидкість відтворення ролика. Проте скористатися цим нововведенням наразі можуть лише власники підписки YouTube Premium. Про це пише Android Authority.

Як працює «розумне» прискорення?

Основна ідея полягає в тому, щоб зробити перегляд контенту максимально ефективним. Система аналізує відео в реальному часі та коригує темп відтворення:

  • Прискорення: ШІ розпізнає затягнуті моменти, паузи або менш інформативні фрагменти та автоматично підвищує швидкість (наприклад, до 1.5x або 2x).
  • Сповільнення: На складних або динамічних моментах, де важливо вловити деталі, швидкість повертається до стандартної або навіть стає нижчою.

Головні деталі нововведення:

  1. Ексклюзивність: Функція доступна в розділі «Експериментальні функції» лише для платних користувачів.
  2. Гнучкість: Користувач може в будь-який момент вимкнути автоматичний режим і повернутися до ручного керування швидкістю.
  3. Мета: Google прагне збільшити час утримання аудиторії, допомагаючи глядачам швидше споживати довгі відео, не втрачаючи при цьому важливого контексту.

Важливо: На даному етапі функція працює в тестовому режимі. Після завершення випробувань Google вирішить, чи стане вона постійною частиною сервісу і чи з’явиться доступ до неї у звичайних користувачів.

Ще одна нова функція YouTube — спрощений інтерфейс програвача для керування відтворенням на ходу (On-the-go). Він призначений для тих роликів, де відеоряд вторинний, а важливим є переважно звук — це можуть бути музичні кліпи, концерти, подкасти та ток-шоу.

Багато користувачів справді слухають такий контент на ходу, навіть не дивлячись на екран. У цьому випадку багато елементів інтерфейсу виявляються незатребуваними: коментарі, субтитри, перемотування та інші. Коли програма YouTube виявляє смартфон у русі, якщо користувач іде або їде, він сам пропонує преміум-передплатникам включити засоби керування на ходу. Функція з’явилася у версіях програми для Android і Apple iOS.

Обидві функції доступні широкому колу передплатників і будуть тестуватися до 27 квітня, після чого Google прийме рішення розгортати їх повноцінно або відмовитися від них.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в YouTube з’явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити.

Найбільш обговорювані статті

WordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDashWordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDash
Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%
Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift ProtocolХакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClawКінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектомКогнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» ШІ-агентівCursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
Українці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зрослиУкраїнці стали більше витрачати на цифрових платформах: надходження від «податку на Google» різко зросли
Парадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростаютьПарадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростають
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млнКрипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
Українські, американські, індійські: 10 корисних YouTube-каналів для QA

YouTube вмирає — тут повно клікбейту, неякісного контенту та цензури: ось його 4 головні альтернативи

Telegram оголосив конкурс для розробки аналога YouTube

Framasoft випустила PeerTube v5 — децентралізовану альтернативу YouTube

На YouTube стане більше платних функцій: подробиці

Як YouTube заробляє на женоненависництві, расизмі та переслідуваннях: дослідження

YouTube створює нейромережу для багатомовного дубляжу відео

Український школяр створив Youtube-аудіоперекладач на українську та кримськотатарську

Росіянам майже повністю обмежили доступ до YouTube: швидкість впала на 80%

У вас є 20 000 підписників в YouTube чи TikTok? Якщо так, Facebook буде вам платити $100 щомісяця

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 1 день назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

 08.04.2026 17:54

Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість

 08.04.2026 17:16

X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

 08.04.2026 16:56

GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

 08.04.2026 16:20

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»

 08.04.2026 15:16

Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

 08.04.2026 14:48

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

 08.04.2026 11:51

Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

 08.04.2026 09:26

GitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

 07.04.2026 17:48

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
3.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
4.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
5.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
6.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
7.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
8.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
9.
Витік коду Claude Code: що ми дізналися про секретні плани Anthropic
10.
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів

