Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

Відеосервіс YouTube розпочав тестування нової інтелектуальної функції, яка дозволяє автоматично змінювати швидкість відтворення ролика. Проте скористатися цим нововведенням наразі можуть лише власники підписки YouTube Premium. Про це пише Android Authority.

Як працює «розумне» прискорення?

Основна ідея полягає в тому, щоб зробити перегляд контенту максимально ефективним. Система аналізує відео в реальному часі та коригує темп відтворення:

Прискорення: ШІ розпізнає затягнуті моменти, паузи або менш інформативні фрагменти та автоматично підвищує швидкість (наприклад, до 1.5x або 2x).

Сповільнення: На складних або динамічних моментах, де важливо вловити деталі, швидкість повертається до стандартної або навіть стає нижчою.

Головні деталі нововведення:

Ексклюзивність: Функція доступна в розділі «Експериментальні функції» лише для платних користувачів. Гнучкість: Користувач може в будь-який момент вимкнути автоматичний режим і повернутися до ручного керування швидкістю. Мета: Google прагне збільшити час утримання аудиторії, допомагаючи глядачам швидше споживати довгі відео, не втрачаючи при цьому важливого контексту.

Важливо: На даному етапі функція працює в тестовому режимі. Після завершення випробувань Google вирішить, чи стане вона постійною частиною сервісу і чи з’явиться доступ до неї у звичайних користувачів.

Ще одна нова функція YouTube — спрощений інтерфейс програвача для керування відтворенням на ходу (On-the-go). Він призначений для тих роликів, де відеоряд вторинний, а важливим є переважно звук — це можуть бути музичні кліпи, концерти, подкасти та ток-шоу.

Багато користувачів справді слухають такий контент на ходу, навіть не дивлячись на екран. У цьому випадку багато елементів інтерфейсу виявляються незатребуваними: коментарі, субтитри, перемотування та інші. Коли програма YouTube виявляє смартфон у русі, якщо користувач іде або їде, він сам пропонує преміум-передплатникам включити засоби керування на ходу. Функція з’явилася у версіях програми для Android і Apple iOS.

Обидві функції доступні широкому колу передплатників і будуть тестуватися до 27 квітня, після чого Google прийме рішення розгортати їх повноцінно або відмовитися від них.

