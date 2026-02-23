«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

У мобільному застосунку «Дія» почали бета-тестування послуги отримання виконавчих документів. Це дозволить громадянам спростити етапи виконання судових рішень, які вже вступили в законну силу, пише сайт Мінцифри.

На практиці це означає, що громадянам тепер не потрібно самостійно подавати паперові документи на примусове стягнення або інші дії щодо боржника. Завдяки новій послузі можна отримати електронний виконавчий документ та подати його до державного або приватного виконавця онлайн. Раніше це робилось «вручну» шляхом отримання паперових документів через приймальну суду або секретаря судді. Після того документи направляли у виконавчу службу.

Електронний Виконавчий документ тепер є офіційною підставою для початку примусового виконання рішення. У бета-версії користувачі зможуть отримати документ онлайн, автоматично заповнити заяву для подання та відстежувати статус її виконання в своєму смартфоні. Команда сервісу «Дія» обіцяє, що нова послуга замінить черги, очікування та листування з виконавцями, які раніше часто вимагали особистих візитів і паперових копій.

Щоб послуга працювала максимально ефективно, Мінцифри просить громадян стати її тестувальником. Для участі в бета-тестуванні потрібно:

бути громадянином України;

мати РНОКПП;

мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Щоб записатися на бета-тест, переходьте та реєструйтесь за цим посиланням.

Нагадаємо, незабаром застосунок «Дія» отримає функціонал для пошуку роботи.