Новини 23/02/2026 16:12

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

Дмитро Сімагін

Автор новин

У мобільному застосунку «Дія» почали бета-тестування послуги отримання виконавчих документів. Це дозволить громадянам спростити етапи виконання судових рішень, які вже вступили в законну силу, пише сайт Мінцифри. 

На практиці це означає, що громадянам тепер не потрібно самостійно подавати паперові документи на примусове стягнення або інші дії щодо боржника. Завдяки новій послузі можна отримати електронний виконавчий документ та подати його до державного або приватного виконавця онлайн. Раніше це робилось «вручну» шляхом отримання паперових документів через приймальну суду або секретаря судді. Після того документи направляли у виконавчу службу.

Електронний Виконавчий документ тепер є офіційною підставою для початку примусового виконання рішення. У бета-версії користувачі зможуть отримати документ онлайн, автоматично заповнити заяву для подання та відстежувати статус її виконання в своєму смартфоні. Команда сервісу «Дія» обіцяє, що нова послуга замінить черги, очікування та листування з виконавцями, які раніше часто вимагали особистих візитів і паперових копій.

Щоб послуга працювала максимально ефективно, Мінцифри просить громадян стати її тестувальником. Для участі в бета-тестуванні потрібно:

  • бути громадянином України;
  • мати РНОКПП;
  • мати судове рішення, що набрало законної сили та потребує примусового виконання.

Щоб записатися на бета-тест, переходьте та реєструйтесь за цим посиланням

Нагадаємо, незабаром застосунок «Дія» отримає функціонал для пошуку роботи.

Головна > Новини > «Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

 23.02.2026 16:12

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

 23.02.2026 14:47

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

 23.02.2026 11:56

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

 23.02.2026 10:40

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

 23.02.2026 08:47

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск

 20.02.2026 17:06

Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

 20.02.2026 16:18

ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

 20.02.2026 14:15

Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм

 20.02.2026 11:31

В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом

 20.02.2026 09:25

