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Новини 10/06/2025

Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія, яка належить російському мережевому інженеру Віктору Вєдєнєєву, контролює тисячі IP-адрес Telegram та обслуговує його сервери. Інші компанії Вєдєнєєва співпрацюють з ФСБ та іншими відомствами російської сфери безпеки. Це стверджується в розслідуванні OCCRP та проекту «Важные истории».

Журналісти з’ясували, що технічну інфраструктуру, яка забезпечує потік мільярдів повідомлень Telegram, контролює компанія Володимира Вєдєнєєва Global Network Management (GNM), 45-річного мережевого інженера. Вона обслуговує обладнання Telegram та призначає йому тисячі IP-адрес. Судові документи свідчать про те, що компанії GNM надано ексклюзивний доступ до деяких серверів Telegram, а сам Вєдєнєєв навіть був уповноважений підписувати контракти від імені Telegram.

Немає жодних доказів того, що ця компанія співпрацювала з російським урядом або надавала йому будь-які дані. Але цього не скажеш про дві інші компанії Вєдєнєєва — одна з яких, «Электронтелеком», також призначає IP-адреси Telegram, а інша робила це до 2020 року — серед її клієнтів є розвідувальне агентство ФСБ; секретний «дослідницький обчислювальний центр», який допомагав планувати вторгнення в Україну та розробляв інструменти для деанонімізації інтернет-користувачів, а також державна ядерна дослідницька лабораторія.

Ще одним цікавим фактом є те, що половина співробітників GNM працюють у Росії, у компанії є офіс в Санкт-Петербурзі.

Свого часу Вєдєнєєв повідомив суду, що він єдиною людиною, яка має авторизований доступ до серверів Telegram в дата-центрі в Майамі. Його компанії також належить маршрутизатор у серверній — це ключовий компонент мережевого обладнання, через який проходить трафік.

«Якщо компанія контролює маршрутизатори, які розподіляють трафік, що проходить через сервери Телеграма, то це означає, що вона або той, кому вона надасть подібний рівень доступу, може бачити ідентифікатори користувачів месенджера і визначити пов’язані з девайсом потоки даних», — пояснює експерт Міхал Возняк.

За останні роки накопичилося чимало свідчень, що російські спецслужби отримують дані про користувачів Telegram без фізичного доступу до їх пристроїв і без злому.

У 2023 році видання The Wired опублікувало історії кількох російських активістів, які зазнали переслідування за участь в антивоєнних протестах та обговоренні акцій опору. За їхніми словами, повідомлення у «секретних» чатах Telegram були прочитані, хоча отримувачі їх не відкривали. В одному випадку поліцейський цитував затриманому його повідомлення, які були надіслані незадовго до обшуку.

Правозахисний проект «Первый отдел», який надає допомогу обвинуваченим у державній зраді, повідомив, що ФСБ якимсь чином отримала доступ до повідомлень, які росіяни відправляли в боти українських телеграм-каналів, зокрема «Крымский ветер», «Військовий Віщун» та інші.

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Згідно з документами, переданими «Важным историям» юристами проекту, спецслужби почали відслідковувати листування користувачів з адміністраторами українських каналів щонайменше за рік до порушення кримінальної справи. Це практично виключає можливість отримання доступу через пристрої самих обвинувачених. А той факт, що користувачі жили у різних регіонах Росії, вказує на ймовірний моніторинг телеграм-ботів та каналів самими силовиками — з фіксацією всіх звернень від російських громадян.

Перед публікацією розслідування «Важные истории» надіслали запити Володимиру Вєдєнєєву та Павлу Дурову. Вєдєнєєв погодився відповісти на запитання, однак наступного дня після розмови відмовився від коментарів. Дуров запит проігнорував.

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