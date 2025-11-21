Telegram оновлено: з’явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатах

Команда Telegram представила чергове оновлення месенджера. У застосунку з’явилися прямі ефіри в сторіз, повторювані заплановані повідомлення та нова система аукціонів для цінних подарунків. Також оновлено дизайн програм на iOS та Android, повідомляє блог Telegram.

Тепер будь-який користувач може запустити пряму трансляцію прямо в сторіз: від особистого облікового запису або від імені групи та каналу. Глядачі можуть писати свої враження в чаті трансляції та додавати платні коментарі, які виділяються за зірки для автора ефіру.

Підтримка RTMP-ключів тепер робить можливою трансляцію через OBS, XSplit та інші професійні інструменти ведення стрімів. Ведучі ефіру можуть призначати адміністраторів та обмежувати коментарі в чаті.

Наступним оновленням стали повторювані повідомлення. Крім звичайних відкладених постів, тепер можна робити заплановані повідомлення та нагадування. Їх можна налаштувати на повторення за інтервалом, наприклад, щодня або двічі на місяць, — щоб автоматизувати завдання на роботі або формувати корисні звички.

З метою гарантувати справедливий розподіл цінних подарунків Telegram, випуск нових видів серед них буде здійснюватися на основі аукціонів — це дозволить користувачам робити ставки в зірках на нові подарунки протягом кількох раундів.

Наприкінці кожного раунду учасники, які запропонували найвищу ціну, зможуть отримати подарунок. Нижчі ставки автоматично переносяться до наступного раунду аукціону. Після того як усі подарунки будуть роздані, ставки, які залишилися, автоматично повертаються учасникам.

Щоб отримати кілька подарунків, користувачі можуть брати участь в аукціоні більше одного разу. Також можна збільшити свої шанси, підвищивши ставку в будь-який момент. Інтерфейс ставок відображає, скільки зірок потрібно поставити, щоб виграти подарунок у поточному раунді.