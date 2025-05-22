Telegram вперше в історії отримав прибуток. У компанії натякнули на вихід на біржу
Месенджер Telegram, заснований Павлом Дуровим, у 2024 році вперше вийшов на річний прибуток, заробивши $540 млн. Про це повідомили Букви.
Виручка компанії, яка базується в Дубаї, зросла до $1,4 млрд порівняно з $343 млн у 2023 році.
Зауважується, що за 2023 рік Telegram зафіксував збиток у $173 млн.
Різке зростання доходів пов’язане з нарощуванням кількості платних користувачів, рекламою та доходами від партнерських проєктів із криптовалютою Toncoin. На 2025 рік Telegram прогнозує зростання виручки до $2 млрд (на 46% більше у порівнянні з минулим роком) і очікує прибуток у $720 млн. Станом на лютий 2025 року компанія мала $530 млн готівкою, не рахуючи криптоактиви.
Фінансові показники були представлені потенційним інвесторам напередодні випуску нових облігацій обсягом близько $1,5 млрд. Ці кошти планують спрямувати на погашення старих боргів. Новий випуск облігацій має прибутковість близько 9% і передбачає можливість придбати акції зі знижкою 20% у разі IPO.
Директор з інвестицій Telegram Джон Хайман заявив, що компанія досягла усіх фінансових цілей. У презентації також зазначено, що Telegram позиціює себе як найбільшу відкриту платформу для «розмовного штучного інтелекту» та уклала партнерство з компанією xAI Ілона Маска.
Водночас Telegram визнає, що розслідування проти Дурова у Франції може стати перешкодою для виходу на біржу.
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