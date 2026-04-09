Більше не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks

Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks

Компанія Google оголосила про впровадження нової концепції «Блокнотів» (Notebooks) у додатку Gemini. Це рішення покликане перетворити чат-бот на повноцінну платформу для керування знаннями, поєднуючи можливості звичайного спілкування з потужними інструментами NotebookLM.

Що таке «Блокноти» у Gemini?

Notebooks — це персональні бази знань, які інтегровані в екосистему продуктів Google. У бічній панелі Gemini з’явився новий розділ «Блокноти», розташований між категоріями «Моє» (My stuff) та «Gems».

Це виділений простір, де користувачі можуть організовувати свої чати та файли. Оскільки вони синхронізуються з NotebookLM, це дозволяє створювати єдиний робочий процес: дані, додані в Gemini, будуть доступні в NotebookLM, і навпаки.

Ключові можливості:

Додавання чатів: У меню кожного діалогу з Gemini з’явилася опція «Додати до блокнота».

Різноманітні джерела: Як джерела для блокнота можна використовувати файли, документи з Google Drive, посилання на вебсайти або просто скопійований текст.

Контекстні відповіді: Після додавання джерел Gemini використовуватиме їх як пріоритетний контекст для відповідей, поєднуючи ваші дані зі своїми алгоритмами пошуку.

Керування пам’яттю: Користувачі можуть вмикати або вимикати «пам’ять блокнота» (notebook memory), а також задавати спеціальні інструкції щодо тону та стилю відповідей ШІ.

Приклад використання

Наприклад, студент може додати конспекти лекцій у блокнот, створити за їх допомогою автоматичний відеоогляд у NotebookLM, а наступного дня попросити Gemini у звичайному чаті скласти план есе на основі цих самих матеріалів.

Доступність

Наразі функція розгортається для передплатників платних планів (Google One AI Premium, Pro та Ultra) у веб-версії Gemini. Найближчими тижнями доступ отримають користувачі мобільних пристроїв, безкоштовних акаунтів, а також мешканці більшої кількості країн Європи.

Нагадаємо, що Gemini тепер може замовити для вас обід чи викликати таксі.

