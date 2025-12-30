logo

Новини 30/12/2025 15:44

«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанії все частіше відмовляються від оцінки класичних резюме, віддаючи перевагу найму, де кандидата оцінюють, наскільки добре він володіє професійними навичками. Це може означати кінець звичних розсилок резюме, пише Fortune.

Згідно з дослідженням платформи TestGorilla, майже три чверті роботодавців по всьому світу вже використовують тести та практичні завдання у процесі найму. Роком раніше таких компаній було трохи більше половини. Хоча багато роботодавців поки що продовжують запитувати резюме, пріоритет все частіше зміщується саме до перевірки реальних умінь кандидатів.

Компанії, які впровадили skills-based hiring, повідомили про різке зниження помилок під час найму, скорочення часу підбору співробітників і помітну економію на рекрутингу. Переважна більшість роботодавців вважають, що оцінка навичок краще виявляє талановитих кандидатів, ніж аналіз досвіду у резюме, і точніше передбачає успіх співробітника на робочому місці.

Суть підходу полягає в тому, що кандидатів перевіряють на завданнях, максимально наближених до реальної роботи. Це знижує ефект «гучних брендів» у резюме і дозволяє оцінити, що людина справді вміє робити. Досвід роботи у відомій компанії не завжди означає глибоке володіння потрібними навичками, тоді як практичний тест швидко показує реальний рівень.

Для кандидатів такий підхід виявився теж зручним. Опитування показало, що такий формат робить процес найму більш справедливим та підвищує шанси отримати бажану роботу. Особливо це відзначили претенденти, які часто стикалися з бар’єрами під час працевлаштування через етнічне походження.

Новий тренд розповсюджується на фоні відмови великих компаній від жорстких вимог до наявності вищої освіти. Все більше роботодавців шукають людей за набором компетенцій, а не з дипломом, вважаючи практичний досвід і здатність швидко вчитися більш важливими, ніж наявність сертифікату про освіту.

Нагадаємо, що компанія Meta нещодавно дозволила кандидатам на посаду програміста використовувати штучний інтелект під час інтерв’ю.

