Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Борис Черні, основний розробник Claude Code, заявив, що штучний інтелект «практично вирішив» проблему кодування. Розробка програмного забезпечення як посада незабаром відійде в минуле, оскільки написання коду автоматизують, а програмісти візьмуть на себе інші обов’язки. Про це пише Business Insider.

Відповідаючи на запитання подкасту Lightcone на YouTube-каналі Y Combinator, Черні спрогнозував, що 2026 рік принесе «божевільні» зміни в розробці програмного забезпечення.

«Я думаю, що сьогодні питання кодування для мене практично вирішене, і я думаю, що так буде для всіх, незалежно від галузі. Я думаю, що ми почнемо бачити, як посада «інженер-програміст» (software engineer) зникає. Можливо, залишаться якісь інші ролі на кшталт «творця» (builder) чи продакт-менеджера, а може назва збережеться просто як рудимент», — заявив Борис Черні.

На його думку, мова не про те, що розробники зникнуть, а про те, що їхня робота сильно зміниться. Замість того, щоб писати код рядок за рядком, вони все частіше займатимуться постановкою завдань, описом специфікацій та спілкуванням з користувачами. Фактично команда перетвориться на універсальний колектив: код пишуть всі: від продактів та дизайнерів до менеджерів і навіть співробітників фінансових відділів.

Слова Черні підтверджують інші представники галузі. Джесал Гадія, засновник стартапу, нещодавно розповів, що весь код його компанії був написаний агентами. Навіть у 2024 році це було б неможливо.

Такі агенти, як Claude, змінили те, як працюють розробники програмного забезпечення: тепер вони витрачають більше часу на перевірку або налагодження коду, ніж на написання. Однак дехто почав помічати непередбачувані наслідки: нові інструменти штучного інтелекту одночасно зробили їх і продуктивними, і перевантаженими роботою, що призвело до «втоми від ШІ».

