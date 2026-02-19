the-page
Новини 19/02/2026 11:30

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Дмитро Сімагін

Автор новин

Борис Черні, основний розробник Claude Code, заявив, що штучний інтелект «практично вирішив» проблему кодування. Розробка програмного забезпечення як посада незабаром відійде в минуле, оскільки написання коду автоматизують, а програмісти візьмуть на себе інші обов’язки. Про це пише Business Insider.

Відповідаючи на запитання подкасту Lightcone на YouTube-каналі Y Combinator, Черні спрогнозував, що 2026 рік принесе «божевільні» зміни в розробці програмного забезпечення.

«Я думаю, що сьогодні питання кодування для мене практично вирішене, і я думаю, що так буде для всіх, незалежно від галузі. Я думаю, що ми почнемо бачити, як посада «інженер-програміст» (software engineer) зникає. Можливо, залишаться якісь інші ролі на кшталт «творця» (builder) чи продакт-менеджера, а може назва збережеться просто як рудимент», — заявив Борис Черні.

На його думку, мова не про те, що розробники зникнуть, а про те, що їхня робота сильно зміниться. Замість того, щоб писати код рядок за рядком, вони все частіше займатимуться постановкою завдань, описом специфікацій та спілкуванням з користувачами. Фактично команда перетвориться на універсальний колектив: код пишуть всі: від продактів та дизайнерів до менеджерів і навіть співробітників фінансових відділів.

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Слова Черні підтверджують інші представники галузі. Джесал Гадія, засновник стартапу, нещодавно розповів, що весь код його компанії був написаний агентами. Навіть у 2024 році це було б неможливо.

Такі агенти, як Claude, змінили те, як працюють розробники програмного забезпечення: тепер вони витрачають більше часу на перевірку або налагодження коду, ніж на написання. Однак дехто почав помічати непередбачувані наслідки: нові інструменти штучного інтелекту одночасно зробили їх і продуктивними, і перевантаженими роботою, що призвело до «втоми від ШІ».

Нагадаємо, що днями розробник популярного агента OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга.

