У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»

З початку 2025 року українські жінки відкрили 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування», що становить 5,2% від загальної кількості відкритих жінками ФОПів. Ще 8400 нових ФОПів, або 5,5% від сукупного числа, були відкриті жінками за напрямом «Інформаційні послуги».

За даними «Опендатабот», за 10 місяців 2025 року жінки відкрили понад 153 000 нових бізнесів, перебуваючи в статусі фізичної особи — підприємця. Це майже 61% від загальної кількості новостворених ФОПів.

Крім програмування та інформаційних послуг, ще 3986 українок відкрили ФОПи в рекламній сфері, що складає 2,6% від загальної кількості нових ФОПів, відкритих жінками.

Як завжди, найбільше число відкритих бізнесів жінки цього року зареєстровано в Києві (20286). Далі йдуть Дніпропетровська (15129) та Київська області (11846). Загалом серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

Варто зазначити, що 595 іноземок в Україні теж стали підприємцями. Серед них найбільше громадянок Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50), Азербайджану (49) Білорусі (45) та Китаю (43).

Нагадаємо, що за статистикою станом на червень 2025 року IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають.