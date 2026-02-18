У 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулон

Компанія Apple активно розробляє три нові пристрої: розумні окуляри, кулон, який можна прикріпити до сорочки або носити як намисто, та AirPods з розширеними можливостями штучного інтелекту. Робота всіх гаджетів базуватиметься на цифровому помічнику Siri, повідомляє Bloomberg.

Пристрої будуть пов’язані з iPhone, їхня робота залежатиме від системи камер з різними можливостями. Очікується, що найбільш широкий функціонал матимуть окуляри, а AirPods та кулон задумані як простіші пропозиції, оснащені камерами з нижчою роздільною здатністю. Ці два гаджети будуть призначені для взаємодії зі штучним інтелектом, а не для зйомки фотографій чи відео.

Apple планує випустити розумні окуляри у 2027 році, AirPods з кулоном можуть представити наприкінці поточного року або в наступному.

Розумні окуляри матимуть камеру високої роздільної здатності для зйомки, і набір функцій, схожий з тим, що вже пропонується на аналогічних пристроях Meta і Google: запис аудіо та відео, підказки, переклад та аудіосубтитри, а також розширені аудіофункції. Дизайн та оправи, скоріше за все, будуть розроблені Apple.

Що стосується оновлених AirPods, то навушники, схоже, матимуть інфрачервоні камери, які потрібні для відстеження жестів, а не для зйомки фотографій. Ймовірно, вони працюватимуть трохи так само, як відстеження рук на близькій відстані у Vision Pro. Не виключено, що гаджет зможе працювати також у темряві.

Найімовірніше, з новими AirPods можна буде виконувати прості жести руками для керування музикою або взаємодії з тренуваннями.

Крім розробки електронних гаджетів, компанія Apple готує нову версію помічника для iOS 27, яка вийде пізніше цього року та матиме інтерфейс, схожий на чат-бота. Її робота спиратиметься на базові моделі, розроблені спільно з Google.

Цілком ймовірно, першою офіційною інформацією про майбутні новинки компанія поділиться на конференції розробників Apple WWDC у червні.

У довгостроковій перспективі очікується, що штучний інтелект змінить спосіб життя споживачів — їхня активність більше переміститься на периферійні пристрої. Окуляри Meta вже стали хітом, OpenAI теж розробляє серію носимих пристроїв. У цьому Сему Альтману допомагає колишній керівник відділу дизайну Apple Джонатан Айв.

Нагадаємо, два місяці тому Apple повністю оновила веб-версію App Store.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedI