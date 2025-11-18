logo

18/11/2025

У 2028 році Rust може стати обов’язковою залежністю в збірці Python

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда CPython (еталонної реалізації мови програмування Python) обговорює пропозицію (pre-PEP), яка може радикально змінити процес збірки інтерпретатора: Rust пропонують зробити обов’язковою залежністю вже в релізі Python 3.17, поява якого очікується в 2028 році.

Спочатку Rust пропонують використати для необов’язкових модулів стандартної бібліотеки, які розміщуються в директорії Modules. Після цього, в релізі Python 3.17, Rust стане обов’язковою залежністю в збірці CPython.

Причини, через які планується додати Rust до Python:

  • Безпека пам’яті. Rust усуває категорії помилок, звичні для C: use-after-free, переповнення пам’яті.
  • Підготовка до free-threaded Python. Перехід до роботи без GIL вимагає безпечних примітивів – Rust для цього підходить ідеально.
  • Rust дозволяє створювати швидкі структури даних без ручного управління пам’яттю.
  • Linux, Android та Firefox вже використовують Rust у системних компонентах – Python наздоганяє тренд.
  • Підтримка довгострокового розвитку CPython. Складність коду зростає, а Rust полегшує супровід.

План впровадження:

  • Python 3.15 (2026): попередження за відсутність Rust в оточенні збірки.
  • Python 3.16 (2027 рік): збірка можлива без Rust тільки з прапором “–with-rust=no”.
  • Python 3.17 (2028): Rust стає обов’язковим на етапі збірки.

Для взаємодії з C API у CPython передбачається використовувати автоматичні прив’язки через bindgen, а не сторонні абстракції, такі як PyO3, щоб уникнути затримок при оновленні API. Питання управління залежностями, крос-компіляції та підтримки рідкісних платформ перебувають у стадії обговорення.

 

