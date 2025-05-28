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Новини 28/05/2025

У чат-боті Claude з’явився голосовий режим

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Anthropic додала голосовий режим у віртуальний помічник Claude. Функція поки доступна в бета-версії у мобільному додатку. За замовчуванням вона працює на останній моделі Claude Sonnet 4. Про це повідомляє TechCrunch.

За допомогою голосового режиму можна працювати над документами та зображеннями, перемикатися між текстовим та голосовим введенням у процесі діалогу, а після завершення розмови переглядати розшифровку та коротке зведення. Голосовий режим поки що підтримує лише англійську мову.

Функція має свої обмеження. Голосові діалоги враховуються у загальному ліміті запитів. Наприклад, безкоштовні користувачі зможуть провести близько 20-30 розмов на день, а інтегрований доступ до Google Workspace (Google Календар, Gmail) отримають тільки платні передплатники. Що стосується Google Docs, то тут передбачено доступ лише для власників корпоративного тарифу Claude Enterprise.

Anthropic не перша компанія серед великих гравців на ринку штучного інтелекту, яка впроваджує голосову взаємодію з чат-ботом. OpenAI має голосовий чат, Google – GeminiLive, xAI пропонує для Grok аналогічні функції.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Anthropic зіткнулась з негативною реакцією на поведінку своєї нової моделі штучного інтелекту Claude 4 Opus. Як виявили експерти, модель може сама звернутися до преси чи правоохоронних органів, якщо вважає, що власник комп’ютера робить щось «кричуще аморальне».

Партнер видання

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