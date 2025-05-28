У чат-боті Claude з’явився голосовий режим

Партнер видання

Компанія Anthropic додала голосовий режим у віртуальний помічник Claude. Функція поки доступна в бета-версії у мобільному додатку. За замовчуванням вона працює на останній моделі Claude Sonnet 4. Про це повідомляє TechCrunch.

За допомогою голосового режиму можна працювати над документами та зображеннями, перемикатися між текстовим та голосовим введенням у процесі діалогу, а після завершення розмови переглядати розшифровку та коротке зведення. Голосовий режим поки що підтримує лише англійську мову.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Функція має свої обмеження. Голосові діалоги враховуються у загальному ліміті запитів. Наприклад, безкоштовні користувачі зможуть провести близько 20-30 розмов на день, а інтегрований доступ до Google Workspace (Google Календар, Gmail) отримають тільки платні передплатники. Що стосується Google Docs, то тут передбачено доступ лише для власників корпоративного тарифу Claude Enterprise.

Anthropic не перша компанія серед великих гравців на ринку штучного інтелекту, яка впроваджує голосову взаємодію з чат-ботом. OpenAI має голосовий чат, Google – GeminiLive, xAI пропонує для Grok аналогічні функції.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Anthropic зіткнулась з негативною реакцією на поведінку своєї нової моделі штучного інтелекту Claude 4 Opus. Як виявили експерти, модель може сама звернутися до преси чи правоохоронних органів, якщо вважає, що власник комп’ютера робить щось «кричуще аморальне».

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.