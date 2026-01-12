logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/01/2026 15:11

У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI тестує в ChatGPT нову функцію під назвою Jobs. Вона допомогатиме вивчати вакансії, покращувати резюме та планувати кар’єру. Про це повідомляє Bleeping Computer з посиланням на Х-акаунт дослідника коду Тібора Блахо.

До переліку можливостей ChatGPT Jobs входить:

  • Допомога в покращенні вашого резюме та позиціонування.
  • Уточнення, які ролі вам підходять і як краще виділитися на фоні інших кандидатів.
  • Пошук і порівняння можливостей, що відповідають вашим цілям.

Поки не зовсім зрозуміло, що розробники OpenAI можуть додати в ChatGPT Jobs, але, судячи з усього, нова функція чат-боту може буде схожою на нещодавно анонсований розділ ChatGPT Health. Він повністю присвячений медичним проблемам та розмовам про здоров’я.

«Ми представляємо ChatGPT Health — спеціалізований сервіс, який безпечно об’єднує інформацію про ваше здоров’я та аналітичні дані ChatGPT, щоб допомогти вам почуватися більш поінформованими, підготовленими та впевненими у своєму здоров’ї», — нещодавно оголосили в OpenAI.

Нагадаємо, нові дані свідчать про те, що ChatGPT втрачає частку ринку чат-ботів на користь Gemini. Втрата користувачів фіксується для веб-версії сервісу.

 

Головна > Новини > У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме

Найбільш обговорювані статті

Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування.Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу
Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдівЕкспорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту
Розробка української національної LLM виходить на завершальну стадію. Вже навесні команда «Київстар» разом з фахівцями Мінцифри почнуть бета-тестування моделі.Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google GeminiChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 роківШтучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 рокиПомилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки
Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податківФінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

26 сайтів та Telegram-каналів для пошуку роботи в IT

 

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 6 днів назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

В українських розробників за кордоном зарплати знижуються, в Україні — стабільні або зростають

 12.01.2026 15:58

У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме

 12.01.2026 15:11

Лінус Торвальдс використав для свого пет-проекту вайб-кодинг Google Antigravity

 12.01.2026 12:31

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

 12.01.2026 10:38

Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його

 12.01.2026 09:32

Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0

 09.01.2026 16:44

Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

 09.01.2026 15:30

EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників

 09.01.2026 12:52

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу

 09.01.2026 11:41

Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

 09.01.2026 09:50

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
3.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
4.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
5.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
6.
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
7.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
8.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
9.
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
10.
OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: