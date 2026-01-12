У ChatGPT буде функція для пошуку роботи та покращення резюме

Компанія OpenAI тестує в ChatGPT нову функцію під назвою Jobs. Вона допомогатиме вивчати вакансії, покращувати резюме та планувати кар’єру. Про це повідомляє Bleeping Computer з посиланням на Х-акаунт дослідника коду Тібора Блахо.

До переліку можливостей ChatGPT Jobs входить:

Допомога в покращенні вашого резюме та позиціонування.

Уточнення, які ролі вам підходять і як краще виділитися на фоні інших кандидатів.

Пошук і порівняння можливостей, що відповідають вашим цілям.

Поки не зовсім зрозуміло, що розробники OpenAI можуть додати в ChatGPT Jobs, але, судячи з усього, нова функція чат-боту може буде схожою на нещодавно анонсований розділ ChatGPT Health. Він повністю присвячений медичним проблемам та розмовам про здоров’я.

«Ми представляємо ChatGPT Health — спеціалізований сервіс, який безпечно об’єднує інформацію про ваше здоров’я та аналітичні дані ChatGPT, щоб допомогти вам почуватися більш поінформованими, підготовленими та впевненими у своєму здоров’ї», — нещодавно оголосили в OpenAI.

Нагадаємо, нові дані свідчать про те, що ChatGPT втрачає частку ринку чат-ботів на користь Gemini. Втрата користувачів фіксується для веб-версії сервісу.