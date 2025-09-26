У ChatGPT з’явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів

Чутки про те, що в ChatGPT буде реклама, знайшли підтвердження. OpenAI набирає персонал для розширення маркетингового охоплення ChatGPT та створення маркетингових інструментів на платформі. За даними Adweek, деякі вакансії вже розміщено на офіційному сайті.

Як стверджує колишній редактор The Verge Алекс Хіт, директор з програм OpenAI Фіджі Сімо проводить зустрічі з кандидатами на посаду голови нового відділу, чиїм завданням буде «розміщення реклами в ChatGPT». В його обов’язки входитиме монетизація, включно з підписками та рекламою.

На сайті OpenAI вже можна побачити вакансію для інженера з впровадження маркетингових інструментів та інтеграції «з основними рекламними платформами». Він працюватиме з «новою командою» з розвитку ChatGPT.

У березні керівник OpenAI Сем Альтман заявив про бажання розширити бізнес без реклами і про своє задоволення поточними обсягами продажів підписок. Однак вже в серпні керівник ChatGPT в OpenAI Нік Терлі сказав, що він «не виключає розміщення реклами категорично», але зазначив, що рішення про інтеграцію реклами в чат-бот має бути «дуже продуманим і зі смаком».