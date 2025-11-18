logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/11/2025 11:36

У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google зробила незначне, але цінне доповнення до програми Календар. Відтепер користувачі можуть блокувати сегменти часу в Google Календар для роботи над певними завданнями, пише блог компанії. 

Наприклад, ви можете додавати описи та налаштовувати параметри для конкретного проміжку робочого часу, встановивши на ньому режим «Не турбувати». Далі можна налаштувати видимість статусу, щоб інші колеги або деякі з них бачили, що ви будете зайняті в цей час. 

Нова опція почала з’являтися для частини користувачів Google Workspace ще на початку листопада, тоді як для всіх інших вона розгортатиметься поступово, починаючи з 1 грудня. Після повного розгортання опція планування стане доступною за замовчуванням, незалежно від того, чи є ви клієнтом Google Workspaces, чи просто використовуєте особистий обліковий запис Google.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google спростила міграцію даних з Dropbox на Google Диск за допомогою нового сервісу, який підтримує копіювання файлів, папок і навіть пов’язаних з ними дозволів. У минулому році компанія запустила схожу функцію міграції файлів з OneDrive на Google Диск.

Головна > Новини > У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

Найбільш обговорювані статті

Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатківApple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків
У Linux з'явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 роківУ Linux з’явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 років
Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфонGoogle починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон
«Дія.City» зросла до 3000 резидентів«Дія.City» зросла до 3000 резидентів
Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
Тепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google ДискТепер можна переносити файли та папки з Dropbox на Google Диск
Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та АнголоюMicrosoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітивЗасновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
З'явились перші прев'ю групових чатів ChatGPTЗ’явились перші прев’ю групових чатів ChatGPT
Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 тиждень назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 6 днів назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив

Новини

Новий віртуальний помічник LingGuang від Alibaba може створювати міні-програми за 30 секунд

 18.11.2025 12:48

У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

 18.11.2025 11:36

xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна

 18.11.2025 09:43

OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1

 17.11.2025 16:45

PyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизації

 17.11.2025 15:16

Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв

 17.11.2025 12:36

В оновленому Visual Studio Code з'явився Agent HQ — центр управління агентами кодування

 17.11.2025 11:44

ІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місць

 17.11.2025 09:44

Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

 14.11.2025 17:00

Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

 14.11.2025 15:48

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Топ текстів тижня
1.
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
2.
Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
3.
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
4.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
5.
Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
6.
Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон
7.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
8.
OpenAI випустила GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідями
9.
ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць
10.
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: