У Google Календар тепер можна планувати робочі завдання

Google зробила незначне, але цінне доповнення до програми Календар. Відтепер користувачі можуть блокувати сегменти часу в Google Календар для роботи над певними завданнями, пише блог компанії.

Наприклад, ви можете додавати описи та налаштовувати параметри для конкретного проміжку робочого часу, встановивши на ньому режим «Не турбувати». Далі можна налаштувати видимість статусу, щоб інші колеги або деякі з них бачили, що ви будете зайняті в цей час.

Нова опція почала з’являтися для частини користувачів Google Workspace ще на початку листопада, тоді як для всіх інших вона розгортатиметься поступово, починаючи з 1 грудня. Після повного розгортання опція планування стане доступною за замовчуванням, незалежно від того, чи є ви клієнтом Google Workspaces, чи просто використовуєте особистий обліковий запис Google.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google спростила міграцію даних з Dropbox на Google Диск за допомогою нового сервісу, який підтримує копіювання файлів, папок і навіть пов’язаних з ними дозволів. У минулому році компанія запустила схожу функцію міграції файлів з OneDrive на Google Диск.