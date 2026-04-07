Новини 07/04/2026 12:06

У Google Play з’явився пошук по відгуках: як він працює

Олександр Остапенко

Google офіційно запускає корисне оновлення для свого магазину додатків, яке значно спростить вибір програм та ігор. Тепер користувачі можуть шукати в Google Play конкретну інформацію безпосередньо всередині відгуків, що позбавляє необхідності гортати сотні коментарів вручну. Про це пише Android Authority.

У Google Play з'явився пошук по відгуках: як він працює

Щоб отримати доступ до функції пошуку, треба торкнутись оцінок у верхній частині будь-якої програми, а потім натиснути «Переглянути всі відгуки». Є інший варіант: можна прокрутити вниз до розділу «Відгуки та оцінки», і прямо під підсумками відгуків, згенерованих штучним інтелектом, ви побачите іконку збільшувальної лінзи.

Основні деталі оновлення:

  • Рядок пошуку: Побачивши в розділі відгуків іконку лінзи та текстове поле, треба ввести ключові слова (наприклад, «батарея», «реклама» або «підписка»), щоб побачити лише ті коментарі, де згадуються ці теми.
  • Де знайти: Функція доступна, якщо натиснути на рейтинг додатка та обрати «Переглянути всі відгуки» або прокрутити сторінку вниз до розділу «Оцінки та відгуки». Пошуковий рядок зазвичай розташований під автоматичним ШІ-підсумком відгуків.
  • Версія додатка: Нововведення розгортається поступово, починаючи з версії Play Store 50.7.24-31.

Поточні обмеження: Наразі функція працює в дещо спрощеному режимі. По-перше, результати не з’являються миттєво під час введення — потрібно натиснути кнопку пошуку на клавіатурі. По-друге, для коректного спрацювання система часто потребує введення принаймні двох слів, а пошук здійснюється за точним збігом, а не за змістом.

Як оновитися? Якщо у вас ще немає цієї функції, ви можете перевірити наявність оновлень вручну: натисніть на іконку профілю в Play Store > Налаштування > Про додаток > Оновити Play Store.

Це нововведення є частиною стратегії Google щодо покращення зручності магазину, доповнюючи нещодавно впроваджені резюме відгуків, створені штучним інтелектом.

Нагадаємо, що на хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play.

Найбільш обговорювані статті

Xbox PC Remote Tools — новий набір інструментів, який спрощує розробку ігор для WindowsГеймдев стає простішим: Microsoft випустила Xbox PC Remote Tools для Windows
Google зобов’язує розробників програм для Wear OS перейти на 64-бітну архітектуруGoogle зобов’язує розробників програм для Wear OS перейти на 64-бітну архітектуру
Як почати розмовляти з legacy-інфраструктурою і спростити життя розробникамЯк почати розмовляти з legacy-інфраструктурою і спростити життя розробникам
Cтруктуровані промпти підвищують точність моделі до 93% — дослідження MetaCтруктуровані промпти підвищують точність моделі до 93% — дослідження Meta
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агентаGoogle DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
Користувачам Google AI Pro подвоїли сховище на Диску до 5 Тб: вартість тарифу не зрослаКористувачам Google AI Pro подвоїли сховище на Диску до 5 Тб: вартість тарифу не зросла
Витік коду Claude Code: що ми дізналися про секретні плани AnthropicВитік коду Claude Code: що ми дізналися про секретні плани Anthropic
Oracle скорочує 30 000 співробітників одним електронним листом о 6 ранкуOracle скорочує 30 000 співробітників одним електронним листом о 6 ранку
Заради штучного інтелекту засновник Twitter Джек Дорсі звільняє навіть менеджерівЗаради штучного інтелекту засновник Twitter Джек Дорсі звільняє навіть менеджерів
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Як опублікувати свій застосунок у Google Play та App Store у 2023 році: покрокова інструкція

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 7 днів назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 1 місяць назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

У Google Play з'явився пошук по відгуках: як він працює

 07.04.2026 12:06

Claude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завдання

 07.04.2026 09:46

OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска

 07.04.2026 08:44

Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент

 06.04.2026 17:58

Netflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об'єкти на відео

 06.04.2026 17:04

Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++

 06.04.2026 15:46

Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%

 06.04.2026 15:04

Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol

 06.04.2026 11:32

Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw

 06.04.2026 10:10

Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом

 06.04.2026 08:46

Спецпроєкти

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
2.
Вчені попереджають: тепер для зламу біткоїна достатньо лише 10 000 кубітів
3.
Заради штучного інтелекту засновник Twitter Джек Дорсі звільняє навіть менеджерів
4.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
5.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
6.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
7.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
8.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
9.
Хакер, який викрав $53 млн з криптобіржі, витратив мільйони на рідкісні картки покемонів
10.
IT-компаніям потрібні аудіозаписи ваших розмов з незнайомцями: платять погодинно

