У Google Play з’явився пошук по відгуках: як він працює

Google офіційно запускає корисне оновлення для свого магазину додатків, яке значно спростить вибір програм та ігор. Тепер користувачі можуть шукати в Google Play конкретну інформацію безпосередньо всередині відгуків, що позбавляє необхідності гортати сотні коментарів вручну. Про це пише Android Authority.

Щоб отримати доступ до функції пошуку, треба торкнутись оцінок у верхній частині будь-якої програми, а потім натиснути «Переглянути всі відгуки». Є інший варіант: можна прокрутити вниз до розділу «Відгуки та оцінки», і прямо під підсумками відгуків, згенерованих штучним інтелектом, ви побачите іконку збільшувальної лінзи.

Основні деталі оновлення:

Рядок пошуку: Побачивши в розділі відгуків іконку лінзи та текстове поле, треба ввести ключові слова (наприклад, «батарея», «реклама» або «підписка»), щоб побачити лише ті коментарі, де згадуються ці теми.

Де знайти: Функція доступна, якщо натиснути на рейтинг додатка та обрати «Переглянути всі відгуки» або прокрутити сторінку вниз до розділу «Оцінки та відгуки». Пошуковий рядок зазвичай розташований під автоматичним ШІ-підсумком відгуків.

Версія додатка: Нововведення розгортається поступово, починаючи з версії Play Store 50.7.24-31 .

Поточні обмеження: Наразі функція працює в дещо спрощеному режимі. По-перше, результати не з’являються миттєво під час введення — потрібно натиснути кнопку пошуку на клавіатурі. По-друге, для коректного спрацювання система часто потребує введення принаймні двох слів, а пошук здійснюється за точним збігом, а не за змістом.

Як оновитися? Якщо у вас ще немає цієї функції, ви можете перевірити наявність оновлень вручну: натисніть на іконку профілю в Play Store > Налаштування > Про додаток > Оновити Play Store.

Це нововведення є частиною стратегії Google щодо покращення зручності магазину, доповнюючи нещодавно впроваджені резюме відгуків, створені штучним інтелектом.

