У КПІ будуть викладати «Програмування комп’ютерних ігор» за підтримки GSC Game World

Київський політехнічний інститут (КПІ) та найвідоміша українська геймдев-студія GSC Game World, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, оголосили про співпрацю, в рамках якої буде створено навчальний курс «Програмування комп’ютерних ігор». Про це повідомляє сайт КПІ.

Особливістю курсу є те, що його навчальні матеріали будуть розроблені безпосередньо фахівцями GSC Game World. Викладати програмування відеоігор почнуть на факультеті інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ).

Партнерство між IT-компанією та учбовим закладом дозволить студентам проходити практику та стажування в GSC Game World, працюючи над реальними завданнями студії.

У межах співпраці також заплановано проведення освітніх і наукових заходів: майстер-класи, хакатони, кіберзмагання, тренінги, семінари; участь викладачів і студентів у спільних дослідницьких проектах; програми підвищення кваліфікації та профорієнтації.

GSC Game World, яка заснована в 1995 році, є однією з найстаріших ігрових студій в Україні. Останній крупний реліз компанії — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, випустили в листопаді 2024 року на платформах Windows і Xbox, нещодавно гра з’явилась на консолі PS5.

За даними компанії Sensor Towers реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl купили 2,9 млн користувачів, гра принесла студії понад $138 мільйонів.