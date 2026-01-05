logo

Новини 05/01/2026 09:31

У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням

Дмитро Сімагін

Журналіст

У варшавському аеропорту Окенце затримано Іллю С., 23-річного громадянина України, який мав при собі незаконне обладнання для глушіння радіосигналів у діапазонах частот, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Працівників служби безпеки аеропорту привернула увагу поведінка чоловіка, який протягом шести годин сидів за столиком кафе пасажирського терміналу з відкритим ноутбуком та іншою підключеною технікою. Хоча Ілля періодично замовляв каву та закуски, він викликав підозру, оскільки, на відміну від інших відвідувачів, довго не залишав приміщення.

Після затримання Ілля С. не зміг пояснити, що він робив в аеропорту або чому при ньому було обладнання для глушіння радіосигналів літаків. Польські журналісти стверджують, що українець відмовився відповідати щодо своєї професії, статку чи судимості. Єдине, що він повідомив, що живе у Канаді. 

Місцева прокуратура обгрунтувала арешт чоловіка необхідністю дати експертам час на дослідження його техніки — ноутбука, телефона та радіообладнання. Вони мають визначити, чи це простий пристрій, доступний у детективних магазинах, чи більш технологічне обладнання. Згідно рішення Окружного суду Варшави, підозрюваного заарештовано на один місяць.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями.

