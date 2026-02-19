У редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагенти

Редактор коду Cursor оновлено до версії 2.5. До нього додали Cursor Marketplace — каталог готових плагінів, які розширюють можливості ШІ-агента в конкретних напрямках: дизайні, роботі з базами даних та аналітикою. Про це пише блог компанії.

Плагіни об’єднують навички, субагенти, MCP-сервери, хуки та правила в одній установці. Cursor Marketplace дозволяє знаходити та встановлювати плагіни з каталогу або самостійно встановити потрібний плагін в редакторі за допомогою команди /add-plugin.

Поки що в каталозі представлено плагіни від кількох обраних партнерів: Amplitude, AWS, Figma, Linear, Stripe та інших. У подальшому маркетплейс буде розширюватись.

Cursor 2.5 також доповнено асинхронними субагентами, які працюють паралельно без блокування основного, як було раніше. Тепер ШІ-агент та викликані ним «дочірні» версії можуть змінювати проект незалежно один від одного у фоновому режимі. Наприклад, основний агент може проводити рефакторинг, поки субагенти редагують окремі файли. Субагенти навіть можуть запускати власних субагентів, формуючи таким чином цілий підрозділ для виконання завдань.

Ще одна велика зміна — більш суворі правила sandbox. Тепер можна вказати, до яких доменів агент має доступ при виконанні команд. Існує три режими: лише allowlist користувача, allowlist плюс дефолтні домени Cursor або повністю відкритий доступ.

Нагадаємо, що в Telegram можна безкоштовно створити власного агента на базі Manus.

