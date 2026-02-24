banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/02/2026 14:55

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Дмитро Сімагін

Автор новин

Міщанський районний суд Москви призначив 15 діб адміністративного арешту громадянину, якого звинуватили в незаконному розміщенні на своєму сайті символіки Instagram. Арешт присудили незважаючи на те, що «правопорушник» іноземний логотип видалив, а сайт закрив ще 30 грудня минулого року, пише Медиазона.

За даними журналістів, мова йде про Дениса Солдатова та його ресурс «Гулаг-инфо», який розповідав про випадки порушень прав російських ув’язнених. Варто зауважити, що Солдатов до свого арешту цілком лояльно ставився до політики Кремля і на своєму сайті жодним чином не згадував про порушення прав українських військовополонених. Більше того: в одній з публікацій «Гулаг-инфо» іронічно повідомляється про «переповнені тюрми України», де не вистачає місць для ухилянтів.

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Лояльність до путінського режиму не врятувала Солдатова від «чистки». Співробітник російського Центру «Е» звернув увагу, що в футері сайту були посилання на логотипи соціальних мереж, включаючи логотип платформи, створеної «американською транснаціональною холдинговою компанією», діяльність якої була заборонена Тверським районним судом у березні 2022 року. Тоді суд визнав «екстремістською організацією» Meta – материнську компанію Facebook, Instagram та WhatsApp.

Сьогодні також стало відомо, що російські правоохоронці розглядають «дії Павла Дурова в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння тероризму». Про це повідомили наближені до Кремля видання «Комсомольская правда» та «Российская газета».

Нагадаємо, минулого року росіян почали штрафувати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2 на суму до 500 тисяч рублів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Найбільш обговорювані статті

За рік Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програмGoogle заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм
В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google ДискВ Android з’явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск
У 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулонУ 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулон
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLMAnthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокуванняПісля зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачамВ Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram
Copilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідженняCopilot і Grok можна використовувати як проксі-сервери для шкідливого ПЗ — дослідження
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» ЦукербергаРозробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

Юрист не може надавати ніяких гарантій. Адвокатка розповіла, що допоможе розв'язати проблему

 

Розробники в партнерстві з WhiteBIT запустили гривневий стейблкоїн. Зараз розігрують 300,000 токенів UAHg

 

Instagram може запустити чат-бот зі штучним інтелектом: що відомо

Росіянам заблокували доступ до платформи розробки корпоративних додатків Apple Developer Enterprise Program

Російський аналог Instagram злив всі дані користувачів ще до запуску

16-річний хакер з Дніпропетровщини отримав вирок суду

Meta запускає створення чат-ботів з ШІ для Instagram, Facebook і WhatsApp

ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

«Гонка озброєнь» продовжується: Meta розробляє чат-боти з ШІ для Instagram, Messenger та WhatsApp

«Точно відтворює зовнішність»: в Instagram з'явилася офіційна ШІ-сторінка Тараса Шевченка

Росія посилює інтернет-цензуру: мільйони сайтів тепер завантажуються лише на перші 16 Кб

Instagram анонсував дату випуску конкурента Twitter

Це вам не Twitter: в офісі Meta є масаж та «безліч безкоштовних страв»

«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра

Meta готує конкурента Twitter — під брендом Іnstagram і на ПЗ, як в Mastodon

Google відключить російських розробників від монетизації додатків

Meta анонсувала нові інструменти ШІ для Facebook, WhatsApp та Instagram

Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX

Маск запустив голосування за своє звільнення з посту CEO Twitter

Tesla судиться з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 5 днів назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 5 днів назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 2 тижні назад
«Вони системно крадуть наш контент»: Голлівуд обурений китайським генератором відео Seedance 2.0

Новини

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

 24.02.2026 16:23

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

 24.02.2026 14:55

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

 24.02.2026 11:55

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

 24.02.2026 09:44

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

 24.02.2026 08:48

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

 23.02.2026 17:22

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

 23.02.2026 16:12

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

 23.02.2026 14:47

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

 23.02.2026 11:56

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

 23.02.2026 10:40

Спецпроєкти

Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
4.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
5.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
6.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
7.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
8.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
9.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
10.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: