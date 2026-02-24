У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

Міщанський районний суд Москви призначив 15 діб адміністративного арешту громадянину, якого звинуватили в незаконному розміщенні на своєму сайті символіки Instagram. Арешт присудили незважаючи на те, що «правопорушник» іноземний логотип видалив, а сайт закрив ще 30 грудня минулого року, пише Медиазона.

За даними журналістів, мова йде про Дениса Солдатова та його ресурс «Гулаг-инфо», який розповідав про випадки порушень прав російських ув’язнених. Варто зауважити, що Солдатов до свого арешту цілком лояльно ставився до політики Кремля і на своєму сайті жодним чином не згадував про порушення прав українських військовополонених. Більше того: в одній з публікацій «Гулаг-инфо» іронічно повідомляється про «переповнені тюрми України», де не вистачає місць для ухилянтів.

Лояльність до путінського режиму не врятувала Солдатова від «чистки». Співробітник російського Центру «Е» звернув увагу, що в футері сайту були посилання на логотипи соціальних мереж, включаючи логотип платформи, створеної «американською транснаціональною холдинговою компанією», діяльність якої була заборонена Тверським районним судом у березні 2022 року. Тоді суд визнав «екстремістською організацією» Meta – материнську компанію Facebook, Instagram та WhatsApp.

Сьогодні також стало відомо, що російські правоохоронці розглядають «дії Павла Дурова в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння тероризму». Про це повідомили наближені до Кремля видання «Комсомольская правда» та «Российская газета».

Нагадаємо, минулого року росіян почали штрафувати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2 на суму до 500 тисяч рублів.

