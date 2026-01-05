У Telegram з’явився стислий переказ довгих постів

Команда Telegram представила чергове оновлення, в якому з’явилась функція коротких переказів довгих публікацій та новий дизайн з ефектом «рідкого скла» у всіх розділах iOS-версії месенджера. Про це повідомляє блог Telegram.

При перегляді довгих постів у каналах тепер можна миттєво перемикатися на їхній короткий зміст, щоб швидко дізнаватися про останні новини, не читаючи всю публікацію. У верхній частині публікацій, відкритих у режимі швидкого перегляду, автоматично відобразиться стисла версія тексту, створена штучним інтелектом.

Для створення таких переказів використовуються LLM-моделі з відкритим вихідним кодом на базі Cocoon — децентралізованої мережі від Telegram, створеної для максимального захисту конфіденційності. У Cocoon кожен запит зашифрований, щоб дані користувачів залишалися у безпеці.

Telegram для iOS тепер повністю підтримує в усіх розділах візуальний стиль Liquid Glass («рідке скло») — прозорі елементи та м’який ефект заломлення світла. Налаштувати Liquid Glass можна в розділі Установки > Енергозбереження. Це допоможе заощадити заряд акумулятора і досягти максимальної продуктивності.

Протягом 2025 року Telegram випустив 13 великих оновлень, в яких містилось понад 75 нових функцій. У середньому оновлення виходили раз на 26 днів.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в застосунку Telegram з’явилися прямі ефіри в сторіз, повторювані заплановані повідомлення та нова система аукціонів для цінних подарунків.