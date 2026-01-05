logo

Новини 05/01/2026 11:36

У Telegram з’явився стислий переказ довгих постів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Команда Telegram представила чергове оновлення, в якому з’явилась функція коротких переказів довгих публікацій та новий дизайн з ефектом «рідкого скла» у всіх розділах iOS-версії месенджера. Про це повідомляє блог Telegram.

При перегляді довгих постів у каналах тепер можна миттєво перемикатися на їхній короткий зміст, щоб швидко дізнаватися про останні новини, не читаючи всю публікацію. У верхній частині публікацій, відкритих у режимі швидкого перегляду, автоматично відобразиться стисла версія тексту, створена штучним інтелектом.

Для створення таких переказів використовуються LLM-моделі з відкритим вихідним кодом на базі Cocoon — децентралізованої мережі від Telegram, створеної для максимального захисту конфіденційності. У Cocoon кожен запит зашифрований, щоб дані користувачів залишалися у безпеці.

Telegram для iOS тепер повністю підтримує в усіх розділах візуальний стиль Liquid Glass («рідке скло») — прозорі елементи та м’який ефект заломлення світла. Налаштувати Liquid Glass можна в розділі Установки > Енергозбереження. Це допоможе заощадити заряд акумулятора і досягти максимальної продуктивності.

Протягом 2025 року Telegram випустив 13 великих оновлень, в яких містилось понад 75 нових функцій. У середньому оновлення виходили раз на 26 днів.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому в застосунку Telegram з’явилися прямі ефіри в сторіз, повторювані заплановані повідомлення та нова система аукціонів для цінних подарунків.

 

Новини

У Telegram з'явився стислий переказ довгих постів

 05.01.2026 11:36

У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням

 05.01.2026 09:31

Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10

 02.01.2026 17:04

«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію

 02.01.2026 15:45

Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java

 02.01.2026 12:33

Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу

 02.01.2026 11:19

OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus

 02.01.2026 09:37

Поліція затримала хакера, який заразив 2,8 мільйонів ПК софтом для крадіжки криптовалюти

 30.12.2025 17:17

«Тепер тільки тести та практичні завдання»: компанії масово відмовляються від оцінки резюме

 30.12.2025 15:44

«Мінус 2200 IT-підприємців за квартал»: в Україні дослідили динаміку по ФОП

 30.12.2025 12:45

