logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/08/2025

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft додала три нові опції в інтегроване середовище розробки Visual Studio, які надають більше контролю над згенерованим кодом. Про це повідомляє Neowin.

Перша опція особливо корисна для розробників, оскільки додає буфер «усунення стрибків» після натискання клавіш, щоб автодоповнення коду не з’являлося одразу після кожного натискання клавіші. Поява та зникнення коду після кожного натискання на клавіатурі багатьох програмістів сильно відволікало, тому Microsoft надає можливість обмежити цю поведінку через команди Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Додатково ->. Тепер під час введення тексту будут виникати короткі паузи, перш ніж на екрані з’явиться автодоповнення цілого рядка коду.

Друга опція дозволяє розробникам ще більше контролювати автодоповнення коду. Відтепер вони можуть робити запит на автодоповнення за допомогою комбінації клавіш Alt + , або комбінації клавіш Alt + . Після цих команд з’явиться панель підказок, поки Copilot «думає» про потенційні автодоповнення коду. Якщо він повертає кілька пропозицій, розробник можете обирати між ними за допомогою тієї ж комбінації клавіш, згаданої вище, і натискати Tab щоразу, коли хочете прийняти пропозицію. Команди можна ввімкнути через Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Загальні -> зняти прапорець «Автоматично генерувати автодоповнення коду в редакторі».

Останнім оновленням є команда, завдяки якій ви можете приховати наступні пропозиції редагування. Це можна зробити через Інструменти -> Параметри -> GitHub -> Copilot -> Copilot Completions -> позначити «Згорнути наступні пропозиції редагування». Це гарантуватиме, що наступна пропозиція відображатиметься лише після натискання Tab або індикатора поля, який з’явиться у комірці. Потім ви можете прийняти запропонований варіант, натиснувши Tab, або відхилити його, натиснувши Esc.

Ще один спосіб, яким GitHub Copilot стає більш корисним під час розробки, — це дозвіл часткового автодоповнення коду, що дозволяє приймати по одному слову за раз за допомогою комбінації клавіш Ctrl + стрілка вправо та по одному рядку за допомогою комбінації клавіш Ctrl + стрілка вниз. Ви можете вимкнути цю команду через Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Додатково -> «Автодоповнення цілого рядка»

Усі перераховані покращення присутні в оновленні Visual Studio 2022 за серпень 2025 року, яке представлене у релізі 17.14.13.

Найбільш обговорювані статті

Кабмін запустить «електронне ТЦК». Яких змін чекати?Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоніGoogle випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не такКитайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображенняGitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення
У ChatGPT може з'явитись рекламаУ ChatGPT може з’явитись реклама
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude ProРозробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Google додає до Gemini нову функцію ProjectsGoogle додає до Gemini нову функцію Projects
Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — ГетманцевХоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використаннюClaude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

 22 хвилини назад

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

 2 години назад

Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

 19 години назад

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

 20 години назад

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

 24 години назад

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

 1 день назад

Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

 1 день назад

Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26

 2 дні назад

Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»

 2 дні назад

Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

 2 дні назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
У ChatGPT може з’явитись реклама
3.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
4.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
5.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
6.
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
7.
Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
8.
GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення
9.
Хоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
10.
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: