У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

Microsoft додала три нові опції в інтегроване середовище розробки Visual Studio, які надають більше контролю над згенерованим кодом. Про це повідомляє Neowin.

Перша опція особливо корисна для розробників, оскільки додає буфер «усунення стрибків» після натискання клавіш, щоб автодоповнення коду не з’являлося одразу після кожного натискання клавіші. Поява та зникнення коду після кожного натискання на клавіатурі багатьох програмістів сильно відволікало, тому Microsoft надає можливість обмежити цю поведінку через команди Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Додатково ->. Тепер під час введення тексту будут виникати короткі паузи, перш ніж на екрані з’явиться автодоповнення цілого рядка коду.

Друга опція дозволяє розробникам ще більше контролювати автодоповнення коду. Відтепер вони можуть робити запит на автодоповнення за допомогою комбінації клавіш Alt + , або комбінації клавіш Alt + . Після цих команд з’явиться панель підказок, поки Copilot «думає» про потенційні автодоповнення коду. Якщо він повертає кілька пропозицій, розробник можете обирати між ними за допомогою тієї ж комбінації клавіш, згаданої вище, і натискати Tab щоразу, коли хочете прийняти пропозицію. Команди можна ввімкнути через Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Загальні -> зняти прапорець «Автоматично генерувати автодоповнення коду в редакторі».

Останнім оновленням є команда, завдяки якій ви можете приховати наступні пропозиції редагування. Це можна зробити через Інструменти -> Параметри -> GitHub -> Copilot -> Copilot Completions -> позначити «Згорнути наступні пропозиції редагування». Це гарантуватиме, що наступна пропозиція відображатиметься лише після натискання Tab або індикатора поля, який з’явиться у комірці. Потім ви можете прийняти запропонований варіант, натиснувши Tab, або відхилити його, натиснувши Esc.

Ще один спосіб, яким GitHub Copilot стає більш корисним під час розробки, — це дозвіл часткового автодоповнення коду, що дозволяє приймати по одному слову за раз за допомогою комбінації клавіш Ctrl + стрілка вправо та по одному рядку за допомогою комбінації клавіш Ctrl + стрілка вниз. Ви можете вимкнути цю команду через Інструменти -> Параметри -> IntelliCode -> Додатково -> «Автодоповнення цілого рядка».

Усі перераховані покращення присутні в оновленні Visual Studio 2022 за серпень 2025 року, яке представлене у релізі 17.14.13.