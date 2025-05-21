Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Партнер видання

Startup Blink оновив щорічний рейтинг екосистем стартапів Global Startup Ecosystem Index. Україна опинилась у цьому списку на 42-му місці, між Болгарією та Мексикою.

Перша трійка рейтингу вже багато років виглядає наступним чином: США, Велика Британія, Ізраїль. Ці три країни мають великий розрив між собою. Далі з незначною зміною позицій йдуть Сингапур (який майже наздоганяє Ізраїль), Канада, Швеція, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди та Естонія.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Щодо України, то на думку організаторів рейтингу, наша країна має найвищі темпи зростання екосистем серед держав, що посіли місця з 41-го по 50-те, — 26,22%. За останній рік Україна піднялась одразу на чотири сходинки.

Водночас, наше відставання від лідерів можна назвати величезним. Якщо загальна оцінка Нідерландів, які в рейтингу Global Startup Ecosystem Index опинились на десятій сходинці, становить 30.872, то в України він 6.196.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що в Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.