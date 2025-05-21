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Новини 21/05/2025

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Startup Blink оновив щорічний рейтинг екосистем стартапів Global Startup Ecosystem Index. Україна опинилась у цьому списку на 42-му місці, між Болгарією та Мексикою.

Перша трійка рейтингу вже багато років виглядає наступним чином: США, Велика Британія, Ізраїль. Ці три країни мають великий розрив між собою. Далі з незначною зміною позицій йдуть Сингапур (який майже наздоганяє Ізраїль), Канада, Швеція, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди та Естонія.

Щодо України, то на думку організаторів рейтингу, наша країна має найвищі темпи зростання екосистем серед держав, що посіли місця з 41-го по 50-те, — 26,22%. За останній рік Україна піднялась одразу на чотири сходинки.

Водночас, наше відставання від лідерів можна назвати величезним. Якщо загальна оцінка Нідерландів, які в рейтингу Global Startup Ecosystem Index опинились на десятій сходинці, становить 30.872, то в України він 6.196.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що в Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах.

 

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