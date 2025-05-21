Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index
Startup Blink оновив щорічний рейтинг екосистем стартапів Global Startup Ecosystem Index. Україна опинилась у цьому списку на 42-му місці, між Болгарією та Мексикою.
Перша трійка рейтингу вже багато років виглядає наступним чином: США, Велика Британія, Ізраїль. Ці три країни мають великий розрив між собою. Далі з незначною зміною позицій йдуть Сингапур (який майже наздоганяє Ізраїль), Канада, Швеція, Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди та Естонія.
Щодо України, то на думку організаторів рейтингу, наша країна має найвищі темпи зростання екосистем серед держав, що посіли місця з 41-го по 50-те, — 26,22%. За останній рік Україна піднялась одразу на чотири сходинки.
Водночас, наше відставання від лідерів можна назвати величезним. Якщо загальна оцінка Нідерландів, які в рейтингу Global Startup Ecosystem Index опинились на десятій сходинці, становить 30.872, то в України він 6.196.
Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо, що в Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: