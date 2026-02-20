/>
Новини 20/02/2026 16:18

Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Дмитро Сімагін

Автор новин

29-річний житель Києва Олександр Діденко, якого в травні 2024 року заарештували в Польщі за запитом американських правоохоронців, отримав 5 років позбавлення волі. У нього конфіскували понад $1,4 млн готівкою та в криптовалюті, повідомляє сайт Міністерства юстиції США.

Суддя Мосс Окружного суду США у Вашингтоні також зобов’язала Діденка відбути 12 місяців ув’язнення під наглядом та виплатити $46547,28 в якості компенсації.

Відносно невеликий за американськими мірками термін Діденко отримав завдяки визнанню вини. Йому інкримінували незаконне використання банківських рахунків та крадіжку особистих даних за обтяжуючих обставин. 

За версією прокуратури США, українець допоміг 871 північнокорейському ІТ-працівнику незаконно працевлаштуватись в 40 американських компаній. Він викрадав особисті дані американців і продавав їх через свій сайт UpWorkSell громадянам КНДР, які потім влаштовувались на віддалену роботу в США, видаючи себе за місцевих жителів. 

Діденко був співучасником Крістіни Марі Чепмен, яку минулого року засудили до 8,5 років позбавлення волі за облаштування «ферми ноутбуків» у власному будинку в штаті Аризона. 

Українець сприяв роботі щонайменше восьми «ферм ноутбуків» у Вірджинії, Теннессі, Каліфорнії, Флориді, Еквадорі, Польщі та Україні. Вони дозволяли північнокорейцям створювати враження, що їхні пристрої знаходяться у Сполучених Штатах. Більшу частину отриманої зарплати програмісти КНДР віддають своєму уряду, який використовує ці доходи, в тому числі, на програми озброєння.

Нагадаємо, що в Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ.

