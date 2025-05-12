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Новини 12/05/2025

Українські компанії почали відкривати вакансії ШІ-директорів. Зарплата такого фахівця може сягати $10 000 на місяць

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Низка українських компаній, зокрема Prostor, Nova («Нова пошта») і МХП відкрили вакансії ШІ-директорів. Ця топпосада є новою для України й вона з’явилася на хвилі інтересу до штучного інтелекту. Про це повідомили Forbes.ua.

За інформацією видання, бізнес шукає фахівців, здатних впроваджувати ШІ-інструменти в операційні процеси, але знайти таких нелегко: ринок новий, вимоги високі, а зарплата може стартувати від $6000.

Nova, у яку входить найбільший приватний поштовий оператор «Нова пошта», відкрила вакансію директора з ШІ 30 квітня, Prostor — у березні, МХП — ще у жовтні 2024-го.

«Це тренд, раніше в українських компаніях окремої позиції ШІ-директора не було. Тому в більшості кандидатів буде досвід роботи до року», — повідомила керівна партнерка рекрутингової компанії Talando Таїсія Млюзан.

Пресслужба Prostor у коментарі Forbes підтвердила, що компанія бачить потенціал у впровадженні ШІ, але надавати деталі відмовилася.

Конкурент Prostor — мережа Eva — не планує відкривати аналогічну вакансію, про що розповів директор департаменту інформаційних технологій компанії Владислав Півень.

«Завдання з впровадження ШІ-інструментів закриваємо в межах ІТ-департаменту», – додав чоловік.

Про те, що ШІ-директора шукає Nova, написав у Facebook співзасновник групи компаній Netpaek Group Артем Бородатюк, чия рекрутингова агенція Netpeak Talent допомагає із закриттям вакансії.

«Мені написали ще два підприємці про вакансію у форматі «нам теж треба», – розповів Бородатюк.

За інформацією видання, Аграрний холдинг МХП шукає ШІ-директора з жовтня 2024-го. Наразі вакансія закрита й рішення про те, хто стане ШІ-директором компанії, фіналізується.

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«Якщо у компанії є бюджет на цю позицію від $6000, то вакансію можна закрити за два-три місяці», – вважає керівна партнерка рекрутингової компанії Talando Таїсія Млюзан.

За її словами, у «Нової пошти» бюджет на таку вакансію може перевищувати $10 000 й компанія готова наймати іноземців на C-level.

Одним ШІ-директором для впровадження штучного інтелекту в роботу компанії не обійтися, зауважив директор департаменту розширеної аналітики консалтингової компанії RBC Group Ігор Філіпенко. Мінімальна команда з трьох фахівців, які будуть впроваджувати ШІ-рішення, обійдеться компанії у щонайменше €100 000 на рік, додає він.

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