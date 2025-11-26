Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця

Бурхливий розвиток miltech-галузі в Україні потребує більшої кількості кваліфікованих фахівців. Свідченням цього є готовність вітчизняних роботодавців платити грошові бонуси за успішну рекомендацію потрібного їм спеціаліста.

У своєму LinkedIn засновник групи IT-компаній FRACTAL Артем Бородатюк розповів про чотири відкриті вакансії в компанію Dark River Group, яка створює автономну екосистему для поля бою.

«Мої друзі з української мілтек компанії Dark River Group відкрили 4 вакансії, і наша рекрутингова агенція Netpeak Talent допомагає знайти найкращих кандидатів. Ролі — топові, команда — сильна, місія — важлива», — написав Бородатюк.

За його словами, кожна успішна рекомендація, яка призведе до найму фахівця, буде премійована бонусами від $500 до $2000. Зараз у Dark River Group шукають:

Керівника з виробництва (бонус за рекомендацію: $2000).

Chief Technology Officer (бонус за рекомендацію: $2000).

Embedded Hardware Engineer (бонус за рекомендацію: $500).

Embedded Firmware Engineer (бонус за рекомендацію: $500).

Dark River Group — це українська miltech-компанія, відома створенням автономної екосистеми для військових з різними функціями — від виявлення та розпізнавання загроз до автономного ураження. «Мета — дати військовим інструменти, що бачать далі, реагують швидше й уражають точніше», — говорять в компанії.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Міністерство оборони України запустило проект «Залізний полігон», який дозволяє українським miltech-виробникам безкоштовно тестувати свої вироби ще на етапі проектування.