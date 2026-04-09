Новини 09/04/2026 15:36

Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна

Андрій Савчук

Автор новин

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок відбору до національних делегацій для участі у трьох масштабних tech-заходах. Це можливість для українських фаундерів безкоштовно отримати власні стенди, квитки та прямий доступ до міжнародних інвесторів і глобальних корпорацій.

Основні події та дедлайни:

  1. Viva Technology (Париж, Франція)17–20 червня Один із головних технологічних івентів Європи. Шукають 10 стартапів, орієнтованих на європейські ринки. Найкращі три команди отримають шанс запітчити свій продукт прямо на сцені.
    Дедлайн: 21 квітня.

  2. Panathenaea (Афіни, Греція)27–29 травня Найбільша подія Балканського регіону, де Україна вперше матиме власний павільйон. Організатори шукають 8 проєктів на стадії готовності TRL 6+. Учасникам надають квитки та доступ до ексклюзивного нетворкінгу.
    Дедлайн: 17 квітня.

  3. Startup Moldova Summit (Кишинів, Молдова)22 квітня Фокус на Deep-tech та AI-рішеннях. На саміті зберуться понад 50 європейських інвесторів. Три обрані команди отримають повне покриття витрат на дорогу та проживання. Також передбачені квитки для стартапів, які релокувалися до Молдови.
    Дедлайн: 11 квітня.

Що отримують учасники?

  • Безоплатне місце на національному стенді.
  • Вхідні квитки на всі дні конференцій.
  • Можливість презентувати продукт міжнародній спільноті.
  • Шанс залучити іноземні інвестиції.

Це ініціатива Мінцифри для підтримки вітчизняної IT-екосистеми та допомоги українським інноваціям інтегруватися у глобальний ринок навіть у складні часи.

Подати заявку можна через офіційні форми Українського фонду стартапів (USF). Вибирайте конференцію, яка найкраще відповідає вашому продукту, та масштабуйте свій бізнес на міжнародному рівні.

Нагадаємо, днями стало відомо, стільки один український айтівець створює додаткових робочих місць.

