Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок відбору до національних делегацій для участі у трьох масштабних tech-заходах. Це можливість для українських фаундерів безкоштовно отримати власні стенди, квитки та прямий доступ до міжнародних інвесторів і глобальних корпорацій.

Основні події та дедлайни:

Viva Technology (Париж, Франція) — 17–20 червня Один із головних технологічних івентів Європи. Шукають 10 стартапів , орієнтованих на європейські ринки. Найкращі три команди отримають шанс запітчити свій продукт прямо на сцені.

Дедлайн: 21 квітня. Panathenaea (Афіни, Греція) — 27–29 травня Найбільша подія Балканського регіону, де Україна вперше матиме власний павільйон. Організатори шукають 8 проєктів на стадії готовності TRL 6+. Учасникам надають квитки та доступ до ексклюзивного нетворкінгу.

Дедлайн: 17 квітня. Startup Moldova Summit (Кишинів, Молдова) — 22 квітня Фокус на Deep-tech та AI-рішеннях. На саміті зберуться понад 50 європейських інвесторів. Три обрані команди отримають повне покриття витрат на дорогу та проживання. Також передбачені квитки для стартапів, які релокувалися до Молдови.

Дедлайн: 11 квітня.

Що отримують учасники?

Безоплатне місце на національному стенді.

Вхідні квитки на всі дні конференцій.

Можливість презентувати продукт міжнародній спільноті.

Шанс залучити іноземні інвестиції.

Це ініціатива Мінцифри для підтримки вітчизняної IT-екосистеми та допомоги українським інноваціям інтегруватися у глобальний ринок навіть у складні часи.

Подати заявку можна через офіційні форми Українського фонду стартапів (USF). Вибирайте конференцію, яка найкраще відповідає вашому продукту, та масштабуйте свій бізнес на міжнародному рівні.

