Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі

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Українці можуть пройти безплатне IT-навчання від kood/Zhytomyr за естонською моделлю peer-to-peer, повідомили в DOU.

Програма розрахована на осіб від 18 років, які хочуть отримати кваліфікацію в IT.

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Учасники опанують Java, JavaScript, бази даних, розробку застосунків, а також можуть обрати одну зі спеціалізацій:

мобільна розробка;

кібербезпека;

DevOps;

генеративний ШІ.

Навчання буде практичним: з роботою над проєктами, самостійністю і командною співпрацею.

Досвід у програмуванні не обов’язковий. Навчання відбуватиметься англійською мовою, тож в учасників має бути рівень не нижче B2.

kood/Zhytomyr планує налагодити співпрацю та партнерство з українськими ІТ-компаніями. Учасники пройдуть тренінги зі складання CV, проходження співбесід та профорієнтаційні зустрічі з представниками ІТ-компаній. Після навчання будуть сертифікати відповідно до обраної спеціалізації.

Для участі спочатку потрібно пройти Selection Sprint — це відбір, який триває три тижні: два тижні офлайн у Житомирі, ще один онлайн. Усі, хто подає заявку на сайті, автоматично беруть участь у цьому відборі.

Подати заявку можна з червня 2025 року на сайті koodukraine.tech.

Відбірковий спринт відбувається через платформу, де щодня відкриватимуться нові індивідуальні завдання, а також групові на вихідних. Кожен тиждень завершується іспитом, який також проводиться через платформу. За результатами іспиту формується загальний рейтинг.

Навчання стартує у вересні 2025 року, програма триватиме 12 місяців. На неї планують набрати 100 учасників.

Програма доступна в онлайн або гібридному форматі. Щоб взяти участь у спринті, потрібно приїхати до університету на два тижні — для командної роботи, івентів та інших активностей. Ще один тиждень буде онлайн. На час офлайн-частини Житомирська політехніка може надати місце в гуртожитку (за окрему плату).

Основна навчальна програма стартує у вересні. Навчатися можна онлайн або ж приходити до університету й користуватись технікою та аудиторіями, коли зручно. На цей період житло не надається, проїзд не компенсується.

Програма є частиною офіційної допомоги Естонії Україні в напрямку цифрової трансформації. Її реалізують організації ESTDEV, місто Таллінн, INSCIENCE та Державний університет «Житомирська політехніка», який надає простір і технічну підтримку для гібридного навчання.

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