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Новини 20/06/2025

Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська технологічна спільнота укотре підтвердила свої глобальні амбіції на виставці VivaTech 2025, де національний стенд України був представлений уже четвертий рік поспіль. Про це повідомили на офіційному каналі Мінцифри.

Делегація з 16 українських стартапів — Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325 та ZAPAL — провела понад 100 ділових зустрічей, налагодила більш ніж 1 000 нових професійних контактів і розпочала переговори щодо виходу на нові міжнародні ринки та залучення інвестицій.

Цьогоріч VivaTech, одна з найбільших європейських виставок інновацій, прийняла понад 170 000 учасників і відвідувачів та зібрала 500+ спікерів — від лідерів держав до представників провідних корпорацій і найперспективніших стартапів світу.

Українські проєкти презентували рішення потенційним партнерам з Agricole, NVIDIA, L’Oréal, Dolce & Gabbana, E-TEKA, ITERRA та інших глобальних компаній і фондів. Показовим став успіх S.Lab: стартап отримав грант у €3 000 від Expertise France та визнання в конкурсі «La French Tech in Europe» як один із найперспективніших соціально-екологічних проєктів виставки.

Організатори стенду підкреслюють, що інтерес до українських інновацій зростає щороку — як з боку інвесторів, так і з боку корпоративних замовників. За підсумками VivaTech 2025 більшість команд уже планує наступні кроки з масштабування своїх рішень у Європі, Північній Америці та Азії.

Партнер видання

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