Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу

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Українська технологічна спільнота укотре підтвердила свої глобальні амбіції на виставці VivaTech 2025, де національний стенд України був представлений уже четвертий рік поспіль. Про це повідомили на офіційному каналі Мінцифри.

Делегація з 16 українських стартапів — Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325 та ZAPAL — провела понад 100 ділових зустрічей, налагодила більш ніж 1 000 нових професійних контактів і розпочала переговори щодо виходу на нові міжнародні ринки та залучення інвестицій.

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Цьогоріч VivaTech, одна з найбільших європейських виставок інновацій, прийняла понад 170 000 учасників і відвідувачів та зібрала 500+ спікерів — від лідерів держав до представників провідних корпорацій і найперспективніших стартапів світу.

Українські проєкти презентували рішення потенційним партнерам з Agricole, NVIDIA, L’Oréal, Dolce & Gabbana, E-TEKA, ITERRA та інших глобальних компаній і фондів. Показовим став успіх S.Lab: стартап отримав грант у €3 000 від Expertise France та визнання в конкурсі «La French Tech in Europe» як один із найперспективніших соціально-екологічних проєктів виставки.

Організатори стенду підкреслюють, що інтерес до українських інновацій зростає щороку — як з боку інвесторів, так і з боку корпоративних замовників. За підсумками VivaTech 2025 більшість команд уже планує наступні кроки з масштабування своїх рішень у Європі, Північній Америці та Азії.

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