Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент

Компанія Microsoft опинилася в центрі уваги через зміну формулювання в правилах користування своїм ШІ-помічником Copilot. Як помітили уважні користувачі та профільні медіа, в офіційних документах Copilot прямо названо продуктом, призначеним «виключно для розваг». Про це пише PC Mag.

Що означають нові умови використання?

В оновлених правилах зазначено: «Copilot призначений лише для розваг. Він може припускатися помилок і працювати не так, як очікувалося. Не покладайтеся на Copilot для отримання важливих порад. Використовуйте сервіс на власний ризик».

Окрім цього, Microsoft знімає з себе будь-яку відповідальність за точність відповідей, дотримання авторських прав або можливий наклеп у згенерованому контенті. Вся відповідальність за публікацію або поширення результатів роботи ШІ лягає на плечі користувача.

Нове формулювання різко контрастує з маркетинговою стратегією Microsoft. Як відомо, компанія активно просуває Copilot як потужний бізнес-інструмент, інтегрує його в GitHub та пакет Office 365, позиціонує як незамінного помічника для програмістів та аналітиків.

У соцмережах вже почали іронізувати, що визначення «лише для розваг» зазвичай використовують телешоу про екстрасенсів або мисливців за привидами, щоб уникнути судових позовів. Це створює парадокс: з одного боку, корпорація інвестує мільярди доларів у розвиток технологій OpenAI, а з іншого — юридично не готова гарантувати якість свого продукту.

Що кажуть в Microsoft

Представники компанії вже відреагували на критику. У коментарі для преси вони пояснили, що фраза про «розважальний характер» — це застаріле формулювання (legacy language), яке залишилося ще з часів запуску чату в пошуковику Bing.

У Microsoft запевнили, що цей текст більше не відображає реальний стан розвитку Copilot, і пообіцяли змінити його під час наступного оновлення документації, щоб правила краще відповідали функціоналу сучасного ШІ-помічника.

Нагадаємо, що в Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI.

