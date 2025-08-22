Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

Міністерство юстиції США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення, які працюють над створенням децентралізованих криптовалютних платформ «без злочинного наміру». Про це вчора заявив представник Міністерства юстиції, пише Reuters.

«Наша думка полягає в тому, що просте написання коду без злого наміру не є злочином», — сказав виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора Метью Галеотті.

Фінансові організації та платіжні додатки повинні мати ліцензію та дотримуватися певних правил перевірки клієнтів, повідомляючи про підозрілу діяльність, щоб запобігти відмиванню грошей. Ці правила суперечать діяльності багатьох криптовалютних компаній, особливо в сфері DeFi, які часто заявляють, що не мають жодного контролю над транзакціями на своїх платформах.

Раніше цього місяця присяжні в суді визнали Романа Шторма, співзасновника Tornado Cash — компанії, яка ускладнює відстеження криптовалютних транзакцій, — частково винним у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Критики цієї справи заявили, що Шторм лише створив комп’ютерний код.

Відзначаючи чергову зміну поглядів уряду США на криптовалюту, виконуючий обов’язки помічника генерального прокурора Метью Галеотті заявив, що його відомство відмовиться від висування звинувачень при відсутності реєстрації як бізнесу з переказу грошей.

У квітні цього року Міністерство юстиції США розпустило свою команду з питань криптовалютного законодавства, а Комісія з цінних паперів та бірж США, цивільний регулятор, відмовилася від низки справ проти криптовалютних компаній та їхніх керівників.

